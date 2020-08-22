納瓦爾尼抵達柏林 歐俄較量新一波

俄羅斯反對派領袖人物納瓦爾尼疑似被下毒陷入昏迷，經過俄羅斯西伯利亞鄂木斯克醫院緊急收治，健康狀況並沒有好轉，俄羅斯當局延擱一天時間，在是否允許納瓦爾尼離境接受歐洲聯盟國家救治，與歐盟過招。歐盟多國與俄羅斯磋商，而納瓦爾尼的家人向俄羅斯總統普京直接發出請求，納瓦爾尼最後得以在昨夜轉移登上飛機，前來歐洲，今天早晨在德國柏林着陸。

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納瓦爾尼的健康狀況目前沒有進一步細節公告。據法新社引述俄羅斯醫生，納瓦爾尼持續陷入昏迷。在鄂木斯克醫院被急救時，醫院採取人工昏迷措施，並延續到登機。

歐洲聯盟與俄羅斯昨天經歷談判。俄羅斯官方以鄂木斯克醫院救治醫生的診斷決定為理由，而拒絕讓納瓦爾尼離開醫院登機，前往德國治療。

納瓦爾尼的夫人要求允許納瓦爾尼前往德國治療。俄羅斯當局與歐洲聯盟方面稍早就此顯現達成協議，允許俄羅斯反對派領袖人物納瓦爾尼出國到歐盟任何病患及家人選擇的國家醫院治療。

鄂木斯克的醫院醫生以納瓦爾尼健康狀況不允許履行為理由，拒絕讓納瓦爾尼出院離境。俄羅斯鄂木斯克以及克里姆林宮不同級別發言人，均以鄂木斯克醫生的診斷為理由，拒絕放行。

鄂木斯克醫院昨天稍晚公布診斷說，納瓦爾尼的血液與尿液檢查，沒有發現任何毒物痕跡。醫生指納瓦爾尼並不是因為中毒而昏迷，而是因為其他健康原因，包括血糖，心臟供血系統等因素陷入極度不適。

不過，俄羅斯反對派拒絕官方的說法，俄羅斯反對派指控當局拖延時間，以使納瓦爾尼體內的毒物儘快排出，使中毒痕跡銷聲匿跡。

俄羅斯反對派，納瓦爾尼的發言人基拉·伊米奇（Kira Iarmych）一個小時前的推特證實，由德國非政府人道及人權援助組織的租用醫療飛機，甫抵柏林泰戈爾機場。該飛機星期四晚間抵達鄂木斯克，機上配置一應齊全的醫療急救設備，並有多位醫生隨機。

鄂木斯克當地醫院昨天曾邀請德國去的醫生，到醫院與當地醫生會診，以確定納瓦爾尼是否身有中毒癥狀。但沒有消息證實有此一聯合會診。

據納瓦爾尼的發言人說，該飛機原先擬定降落柏林主要國際機場舍內費爾德機場，但臨時改變決定降落泰戈爾機場，因為當與德國一座重要軍營相近，已經安排急救車輛。

該消息是否預示納瓦爾尼的健康狀況仍然糟糕，需要緊急救治，沒有進一步確定。

據法新社說，納瓦爾尼儘管陷入昏迷，但沒有生命危險。

阿列克謝·納瓦爾尼是周四從身體不適，原計畫乘飛機從西伯利亞的托木斯克飛往莫斯科。納瓦爾尼失去神智後，該飛機在鄂木斯克緊急降落。在這個西伯利亞西部城市的醫院住院後，他接受了人工呼吸的重症監護。在前往德國首都之前，他處於昏迷狀態，狀況嚴重。

據法新社說，近年來，克里姆林宮的許多反對者指證或譴責在俄羅斯和國外成為中毒的受害者。俄羅斯當局對此一概否認。