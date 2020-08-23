特朗普欲禁微信 美華人組團打官司

美國當地時間8月21日，一個美國微信使用者組織“美國微信使用者聯盟”將正式向加州北區的地區聯邦法庭遞交訴狀，起訴美國總統特朗普簽署的針對微信的行政令，侵犯憲法權力。起訴方主理律師邁克爾‧比恩表示，特朗普的禁令將使得美國微信用戶失去生活中的重要的一部分，強調美國使用者依靠微信溝通交流、組織社群、經營生意、發起政治參與，活動。

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據中國時報今天報道稱，美國微信使用者組織發起，起訴特朗普封殺行政令。

據自由亞洲報道稱，特朗普總統在8月6日頒布總統令，全面封殺華人普遍使用的網絡社交工具微信以後，美國5名華人律師於8月8日聯合發起成立旨在推翻該總統令的非盈利組織美國微信用戶聯合會，代表在美國境內的微信用戶在聯邦法院發起訴訟，挑戰微信禁令。

據起訴方主理律師比恩更指出，這個重要的溝通工具主要被一個歷史上曾被法律和實踐歧視的少數族裔使用，強調這一禁令是違憲的。而在美國的憲法第一修正案中，禁止政府制定任何法律限制言論自由、媒體自由以及組織和集會自由。比恩補充說，最高法院知道社交媒體應用軟件和功能就相當於社會公共空間。它是一個可以講話、演講、學習、分析知識和資訊的廣場。

中國時報引述央視新聞，回顧8月初特朗普簽署兩項行政令，分別針對中國字節跳動的海外影音平台TikTok以及騰訊公司的社交通信軟件微信設限。該禁令將在9月20日生效。