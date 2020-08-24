特朗普競選團隊公布連任施政綱領 中國獲單列主題

在美國共和黨全國代表大會的前一天，特朗普總統連任競選團隊在8月23日公布了其第二任期的施政綱領，主題為“為你而戰”。這些施政重點共分為10個主題，儘管有“美國優先外交政策”這一外交主題，但文件還是把中國單獨列出。

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特朗普連任競選團隊宣布的特朗普總統第二任期施政綱領中列出了在經濟、教育、外交政策與國防等十大領域的施政重點，包括在未來10個月當中創造1000萬個工作機會，在2021年帶領國家脫離新冠病毒疫情、並恢復正常，以及維持和擴大美國無以倫比的軍事力量等共50大目標。

有關中國的主題排在十大重點施政領域的第三位，該主題是“終止我們對中國的依賴”，列出了5點具體內容：1、從中國帶回100萬個製造業工作崗位2、為從中國帶回工作崗位的公司提供稅收減免3、對將製造業務帶回美國的基礎產業（製藥和機器人行業）實行100%的費用減免4、業務外包給中國的公司沒有聯邦合同5、要中國為讓新冠病毒向世界擴散負完全責任。

此外，就業政策方面，特朗普連任團隊提出在10個月內創造1000萬個新的工作崗位、創立100萬間新的小企業、以減稅方式鼓勵企業將就業職位留在美國本土、推行保護美國就業職位的“公平貿易協議”等。應對新冠肺炎疫情方面，特朗普提出將在今年年底前研發出疫苗、讓美國人在2021年恢復正常生活、為全國醫護人員提供關鍵藥物及醫療設備、補充庫存去應付將來的大流行。

另在移民政策上，特朗普團隊表示將禁止非法移民享用由美國人納稅款支持的福利、醫療保險和免費大學教育、禁止美國公司以廉價外國勞動力取代本國勞動力、要求新移民能夠在經濟上自給自足等。綱領中，特朗普團體還強調“美國優先”的外交政策，稱將停止永無止境的戰爭並把軍隊撤回美國、要求美國盟友繳納應付款項、保持並擴張美國軍力、在全球範圍內消滅威脅傷害美國人的恐怖主義者、建立強大的網絡安全防禦系統及導彈防禦系統。

據悉，美國共和黨全國代表大會定於當地時間8月24日至27日一連四晚，在首都華盛頓和北卡州夏洛特市以現場和遠程視頻混合方式舉行。最新消息顯示，特朗普已於24日正式接受了2020年總統大選，共和黨候選人提名。