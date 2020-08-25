美國防部長撰文：五角大樓已為中國做好了準備

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月24日在《華爾街日報》發表了題為“五角大樓已經為中國做好了準備”的文章，討論了中國人民解放軍為北京的威權主義目標服務的威脅，並提出三大措施，旨在聯合盟國與夥伴國家，共同抵制北京的霸凌行為，支持所有國家的主權，捍衛自由和開放的國際體系。

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埃斯珀在文章中提到，今年8月1日中國共產黨慶祝“建軍”成立93周年之際，中共中央總書記習近平再次呼籲，將解放軍轉變為世界一流的軍隊，並能夠在海外進一步推進黨的議程。“他的講話清楚地提醒我們，我們進入了一個自由和開放的國際秩序與北京威權體制之間全球競爭的新時代。”埃斯珀說。

埃斯珀續指，解放軍不像美國軍隊那樣是為國家服務，更不為憲法服務，而是為中共服務。他認為，一個強大的軍隊會幫助中共實現其一邊倒的國際體系野心，“那是一個不利於美國和盟友利益的經濟和外交政策的國際體系”。他說，鑒於以上所說，當解放軍（對其它國家）提出要進入、培訓、技術等要求時，所有希望自由開放的秩序能帶來繁榮安全的國家，都要三思而後行。

埃斯珀提出，世界必須對中共軍隊的現代化進行研究，並做好應對準備——就像美國和西方在20世紀研究和應對蘇聯武裝力量一樣。埃斯珀稱，中共強調對軍隊進行思想灌輸、現代化和加強控制，顯示出中方領導人將軍隊視為實現其目標的核心。他表示，這些目標中最重要的是重塑國際秩序，破壞全球公認的規則，同時使威權主義正常化，幫北京強迫其它國家創造條件，破壞他們的主權。

埃斯珀強調，中方的這些行動促使美國國防部做出全面回應，加快實施《國防戰略報告》。他繼而提出三大舉措: 首先，要與中國進行長期競爭，美國需要擁有能夠在海、陸、空、太空和網絡空間所有領域競爭、威懾和取勝的武裝力量；其次，擴大和加強盟友及合作夥伴網絡；第三，美國需要繼續加強其合作夥伴的能力。

埃斯珀強調，與共產主義中國不同，美國支持一個自由開放的全球體系，在這個體系中，所有國家都可以根據共同的價值觀和長期存在的規則和規範實現繁榮。文章最後，他敦促所有國家審核並考慮削減與解放軍的聯繫，埃斯珀呼籲重視自由、人權和法治的國家團結起來，對抗解放軍在中共破壞各國主權的侵略企圖中扮演的脅迫角色。