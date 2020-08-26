搶在特朗普前 拜登競選團隊將維吾爾人遭遇定義為“種族滅絕”

2020年美國總統大選民主黨候選人拜登的競選團隊周二發表聲明，以“種族滅絕“字眼來定義中國政府在新疆對維吾爾人等穆斯林少數民族進行的打壓。稍早前，政治新聞網站Politico援引2名特朗普政府官員的話報導稱，美國當局正在考慮將北京對穆斯林少數民族的殘酷鎮壓定義為“種族滅絕”。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國新聞網站 Axios報導，拜登競選團隊發言人貝茲（Andrew Bates）通過聲明表示，“維吾爾人和其他少數民族在中國的威權政府下受到的無法描述的壓迫是種族滅絕。喬·拜登以最強烈的態度表示反對。如果特朗普政府確實選擇像喬·拜登一樣實事求是，則緊迫的問題是唐納德·特朗普將採取什麼行動。他還必須為寬恕維吾爾人遭受的這種恐怖待遇而道歉。”

另據 Politico報道稱，兩名特朗普政府官員透露，美國當局正在考慮使用“種族滅絕”的字眼來描述中國政府對維吾爾等穆斯林少數民族的殘酷鎮壓。據不願透露姓名的美方官員透露說，當局內部對此的討論仍處於初期階段，涉及來自國務院、國家安全委員會和國土安全部的官員。

消息人士稱，如果沒有足夠的共識來使用“種族滅絕”一詞，美國政府可能會指責中國領導人犯下其他暴行，例如“危害人類罪”或“種族清洗”。美國國家安全顧問奧布萊恩去年曾控訴中國政府在新疆開設“集中營”，拘押當地的維吾爾人。北京當局則否認相關指控，並稱其為“再教育營”。