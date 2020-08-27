商鵬飛：當面告訴王毅中國的脅迫外交對加拿大無效

加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）近日透露稱，他在周二於意大利首都羅馬與中國外交部長王毅會面時，當面告訴後者中方為爭取加方釋放華為首席財務官孟晚舟引渡案所採取的“脅迫外交”將是行不通的。

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中加兩國外長於25日在羅馬的一家酒店進行了大約90分鐘的會談。商鵬飛在與王毅的會面結束後的一次電話會議上表示，“ 我非常清楚（地告訴他）強制性外交不會取得期望的結果。”他續稱，“我告訴王毅，任意拘留永遠不利於國家之間的關係，但現在（肯定）是不利的。”

中加兩國關係自2018年12月當在溫哥華轉機的孟晚舟，於美國政府的司法合作要求下被加方逮捕而開始對峙。孟晚舟被美方指控涉嫌銀行欺詐和違反華盛頓對伊朗的制裁被起訴，其至今仍在加拿大法院系統為其引渡案作司法鬥爭。

就在孟晚舟宣布被捕後，中國當局隨後抓捕了兩名加拿大人，即前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。他們二人被中方以涉嫌危害中國國家安全名義逮捕並拘押至今。自中國今年1月爆發新冠疫情以來，加方曾多次表示對二人的領事探視遭到中斷。

商鵬飛稱，王毅 “很清楚國際社會正在處理這一問題。”他強調， “這不只是兩個加拿大人被任意拘留。” “他們是自由民主制下的兩個公民，世界上每個自由民主國家都應關注（中國）使用的脅迫外交，”商鵬飛說。

據了解，在他們二人會談中，商鵬飛向王毅表達了加方對北京處理香港問題做法的反對立場，並要求中方釋放康明凱和斯帕弗。王毅也再次向加拿大提出釋放孟晚舟的要求。王毅稱，“解鈴還須繫鈴人，加方對此要有正確認識。希加方拿出獨立自主國家的姿態，儘快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。”

針對兩人的會談內容，商鵬飛指，“在這一個半小時中，我們有機會談到了很多話題，我對中方聽到了我們的觀點持謹慎樂觀的態度，我期待相關領事事務方面出現改善。”