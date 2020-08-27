埃斯珀：美國在太平洋絕不會讓出一寸土地，中國應遵守國際秩序

美國國防部長埃斯珀8月26日在夏威夷丹尼爾·井上亞太安全問題研究中心發表講話時表示，美國有責任主導太平洋事務，不會向其他那些認為自己擁有更好政治制度的國家“讓出一寸土地”。他提出，美國希望和中國合作，讓中國尊重基於規則的國際秩序，儘管中國一再失信，追求“咄咄逼人的”軍事現代化。

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埃斯珀當天出席演講的這一場所，是以美國亞裔官階最高的已故政治家丹尼爾·井上命名的亞太安全問題研究中心。他被邀請在該中心成立25周年之際發表紀念演講。埃斯珀在講話中主要以“應對中國有害戰略需採取的措施”為主旨。他表示，中國正在威脅印太地區的繁榮基礎，並呼籲志同道合的國家必須團結起來。他提到，美國的盟友和合作夥伴在這個大國競爭的新時代下至關重要。他續指，美國意識到了這種危險，並正在向全球各國伸出援手，以對抗中國的行動。

埃斯珀稱，美國的盟友和合作夥伴網絡“仍然保持着我們相對於近鄰對手，即中國的持久性不對稱優勢，後者試圖破壞和顛覆基於規則的秩序，以增進自己的利益，而這往往是以犧牲他人為代價的”。美方認為，大國競爭是全球面臨的首要威脅，特朗普政府已將其作為2018年頒布的《美國國防戰略》基礎。對此，他說，“推動我們執行（戰略）的目標之一是使國防部專註於中國。”

據悉，美國國防部為此已採取了多項措施，包括建立了一個新的對華政策辦公室。現在有一個中國戰略管理辦公室，被指是用來整合國防部威懾中國的努力。此外，美國國防大學還已改變了其課程規畫，其中50％的課程現在都涉及到中國問題。埃斯珀還下令，國防部各部門將中國視為其所有下屬學校、計畫和培訓中的“節奏威脅”。他說，“這些努力對於我們軍方的未來領導人為應對明天的挑戰作好準備至關重要。”

埃斯珀強調，“中國共產黨而不是中國人民在統治中國，北京領導人一再未兌現諾言，中方也不遵守國際法律、規則或規範。 儘管其仍繼續從（現有的）國際體系和自由市場中獲得好處。”他續稱，中共亦未就香港自治和南中國海非軍事化的問題上尊重承諾。埃斯珀說，“北京的自私行為……不僅限於印太地區。” 他說，“越來越多的我們志同道合的全球夥伴正在經歷中共系統性違反規則的行為，債務支持的經濟脅迫以及其他有害活動，而這些活動旨在破壞使包括中國在內的各國受益的自由開放秩序。 ''

埃斯珀稱，“中國人民解放軍為了推進中共的目標而繼續執行一個具有進攻性的現代化的計畫--在本世紀中期打造一支世界級的軍事力量”，他說，“這無疑會使解放軍在南中國海和東中國海以及其它任何被中國政府視為攸關其利益的地方採取挑釁性的行為。”他續稱，“解放軍不為人民服務或向憲法宣誓，而是共產黨的軍事部門。 它與企圖破壞包括吉布提、斯里蘭卡、拉丁美洲和非洲在內的全球規則和規範的嘗試為同盟。”

埃斯珀說，“顯然，中國試圖破壞自由開放秩序本身，這對每個支持並從中受益的國家都產生了影響。”雖然美國的目的是遏制北京，但是，他表示，美國也“希望繼續與中華人民共和國合作，使他們回到一條更加符合建立在規則基礎之上的國際秩序的軌道上。”埃斯珀認為印太地區是與中國進行力量競賽的中心地帶，而中國和俄羅斯目前都具有全球影響力，美國必須能夠同時在全球範圍內應對這兩個國家。

埃斯珀提出，“美國有責任發揮主導作用。長期以來，我們都是一個太平洋國家、一個印太國家。”他說，“我們不會向任何國家讓出這個地區，連一寸土地也不會，不管這個國家認為自己的政府模式、自己的人權觀、主權觀、新聞自由觀、宗教自由觀、集會自由觀等所有的觀念都比我們中許多國家是如何好。”

在談及印太地區的盟友和合作夥伴問題時，埃斯珀說，“美國正在與包括澳大利亞和新加坡在內的歷史悠久的盟國以及南亞、東南亞和大洋洲的其他國家合作。”他說，“雙邊聯盟是好的，但多邊的努力會更好”。 他稱，“隨着我們繼續執行印太戰略，美國需要我們的盟國和夥伴以公平、公正的方式作出貢獻。”

埃斯珀說，“我們需要他們在維護自由和開放秩序的政策中保持緊密聯繫，並拒絕那些可能使有害行為者受益於我們集體利益的決定。此外，我們需要他們進行必要的投資來提高他們的能力，以便我們可以共同維護我們的利益，加強我們的戰備狀態並捍衛我們的主權和價值。”

埃斯珀日前在寫給《華爾街日報》的文章中提出，中方的行動促使美國國防部做出全面回應，加快實施《國防戰略報告》。他繼而提出三大舉措: “首先，要與中國進行長期競爭，美國需要擁有能夠在海、陸、空、太空和網絡空間所有領域競爭、威懾和取勝的武裝力量；其次，擴大和加強盟友及合作夥伴網絡；第三，美國需要繼續加強其合作夥伴的能力。”