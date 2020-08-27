美共和黨全代會上 陳光誠大讚特朗普

流亡美國的中國維權律師陳光誠周三讚揚美國總統特朗普總統的對華政策，稱特朗普表現出了與中國共產黨對抗的“勇氣”。陳光誠是在周三晚間參加美國共和黨全代會時，發表的上述講話

廣告 繼續瀏覽後續

據紐約時報的報道；陳光誠說在中國，“表達不被中共認可的信仰或想法——宗教、民主、人權——可能會被關進監獄”。他稱“這個國家生活在大規模監視和審查之下。”

他還表示：“美國必須利用其自由、民主和法治的價值觀，召集其他民主國家組成聯盟，阻止中國共產黨的侵略”。他說:“特朗普總統在這一點上已經起到了帶頭作用，我們需要其他國家加入他，一起進行這場鬥爭。”

陳光誠因揭露中國官方因計畫生育強制育齡婦女墮胎的做法；受到官方迫害，並被軟禁在家中。2012年4月，在友人的幫助下；他逃往北京的美國駐華大使館尋求庇護。當時的美國國務卿希拉里·克林頓介入，華盛頓與北京斡旋後達成協議，陳光誠和家人得以赴美；後獲得紐約大學法學院提供的獎學金。

報道稱但沒過多久，陳光誠就指責紐約大學屈服於中國政府壓力，並在提前終止獎學金後，於2013年加入保守派智庫威瑟斯龐研究所(Witherspoon Institute)，擔任研究員。

另據中央社報道；陳光誠的這次講話很簡短，只有三分鐘；且是用英語表達。