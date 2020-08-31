波特蘭粉絲遭槍殺 特朗普怒推90文 美國選情跌宕

美國俄勒岡州波特蘭警方證實，“黑人的命也是命”抗議人士和美國總統特朗普支持者爆發衝突，一人遭槍擊斃命。此事件引發美國總統大選對立民眾進一步對峙。美國總統特朗普憤怒連發90推文，譴責槍殺，批評拜登。拜登則譴責特朗普挑動群眾鬥群眾。評論指特朗普或有可能因此事件民意翻盤。

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據法新社消息，波特蘭不平靜，特粉與抗議人士起衝突。“黑人的命也是命”抗議人士和美國總統特朗普支持者爆發衝突，一人遭槍擊斃命。而46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月間在明尼蘇達州遭警壓頸8分多鐘喪生後，波特蘭就成了“黑人的命也是命”示威抗議的核心地帶。

當地媒體說，波特蘭市中心29日還看到“數百輛”特粉組成的車隊。根據波特蘭警方推文說，政治集會“的車隊正穿越波特蘭市中心”，還說“支持者和反制方有爆發衝突。員警已經介入，部分案例還動手逮捕相關人員”。警方表示，市中心的這起槍擊事件發生在當地29日晚間8時45分左右，並說已經着手展開調查。

據世界日報昨夜報道稱，美國俄勒岡州波特蘭市一名男子29日在示威衝突中遭到槍擊身亡，美國民主黨總統候選人拜登譴責波特蘭發生的暴力衝突，指控美國總統特朗普“煽動我們社會中仇恨和分裂的火焰”且“魯莽的鼓勵暴力”。此前，拉皮條當地時間30日上午連發近90則推文和轉推文爭取連任並擁護自己的支持者。

特朗普30日譴責“黑人的命也是命”示威人士是“煽動者和暴徒”，他呼籲聯邦政府鎮壓華府和波特蘭等城市。特朗普於上午不到6時便開始發布近90則推文和轉發，宣傳自己連任的機會；針對持續的抗議活動攻擊民主黨的州和地方官員，並替自己波特蘭支持者的激進行為辯護。這些特朗普支持者29日晚間開着皮卡車在街道上向人們發射漆彈和胡椒噴霧。

特朗普回應一則紐約時報記者貝克（Mike Baker）的影片貼文表示，“經過95天的觀看和無能的市長承認他不知道自己在做什麼後，波特蘭發生的巨大反彈是可以預期的”。特朗普還說，“波特蘭民眾再也無法忍受沒有安全，波特蘭市長是蠢蛋，馬上召喚國民警衛隊進入！”特朗普隨後又回應了一則影片說，“偉大的愛國者！”。這部影片顯示數百輛車子組成的車隊，上頭插著支持特朗普的旗幟。

據該報道，特朗普於昨天上午8時左右暫停他早上一系列的推文說，“法律與秩序！！！”

據上報今天報道，美國俄勒岡州波特蘭反種族歧視的抗議活動已持續3個月，期間暴動不斷，29日再傳出衝突事件，有1人遭槍殺身亡。支持美國總統特朗普的車隊與“黑人的命也是命”（Black Lives Matter，BLM）支持者在街頭髮生爭執，特朗普支持者持漆彈槍、胡椒噴霧射擊反對者，反對者也扔擲東西予以回擊。

該報道引述《美聯社》攝影記者表示，他在現場聽到三聲槍響，隨後一名男子倒落地上。據流出的影片顯示，中槍男子戴有“愛國祈禱者”（Patriot Prayer）組織帽子，該組織成立於2016年，是總部設在波特蘭的極右派、白人主義至上的組織，多次舉行特朗普的聲援活動。

波特蘭警方表示，該槍擊事件發生於當地時間29日晚間8點46分，中槍男子已確認死亡。特朗普在聞訊後表示：“惠勒（Ted Wheeler），作為一個激進左膠、一事無成的民主黨市長，坐視他的城市發生無法無天的死亡與破壞，這是一場錯誤！”

據該報道，中槍身亡的男子畢曉普（Jay Bishop）的友人也在推特上緬懷他，稱他是一個優秀的美國人，熱愛他的國家，而且是擁護美國警方遊行“Backed the Blue”的支持者。該貼文也被特朗普轉發。特朗普表示，“動作慢吞吞的拜登（美國民主黨總統參選人），何時才要批評這些無政府主義者、暴徒和煽動人士？何時才要派美國國民兵（National Guard）進駐？”，更順勢拉擡自己的選情，稱拜登民調“暴跌”（PLUNGING）。