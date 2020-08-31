澳洲將調查外國勢力是否介入大學

正當澳洲社會對於中國影響力滲入的憂慮與日俱增之際，澳洲代理移民部長塔奇8月31日透露，澳洲國會情報和安全委員會將提案，對外國勢力可能介入公立大學的情況展開調查。法新社報導，這份提案的背景，是澳洲校園傳出疑似中國影響力滲入的連串爭議事件，包括大學資料遭駭客竊取、學校接受可疑捐款和批評北京人士遭恫嚇。此外，澳中兩國學者和科學家間的研究合作本質也受外界質疑。

廣告 繼續瀏覽後續

身兼澳洲人口、城市和都市基礎建設部長的塔奇（Alan Tudge）告訴天空新聞網（Sky News），外國勢力介入澳洲的情況越來越嚴重，已達到“二戰以來未見最高程度”，因此國會考慮展開的調查，是澳洲政府試圖因應情勢的最新行動。

澳洲政府不到一年前才就國內大學的研究合作、資安和國際夥伴關係等事項宣布新準則。坎培拉上個星期又宣布將爭取新授權，以取消地方當局和外國所簽訂會威脅到澳洲國家利益的合約。這種龐大的權力將及於大學。

塔奇表示，國會準備展開的調查，會比先前對疑似外國勢力介入的調查“更進一步”。他說：“我們有必要確定，及確保民眾安心，我們的大學沒有外國勢力介入。”但他未提及調查是確指中國。

澳洲媒體報導，澳大利亞內政部長彼得·達頓（Peter Dutton）30日已致函國會情報和安全聯合委員會（Parliament Joint Intelligence and Security Committee）主席海斯迪（Andrew Hastie），列出調查的職權範圍。海斯迪是執政黨國會議員，也經常公開批評中國。

今年4月，澳大利亞內務部長堅持要求獨立調查新冠病毒是否源自中國，使澳中關係緊張。5月中旬，在中國宣布暫停從澳大利亞4家屠宰場進口肉類之後，越來越多的澳大利亞初級產品生產商擔心中國對澳出口農產品的限制會進一步收緊。