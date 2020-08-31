難民和非法移民潮湧入蘭佩杜薩島 市長率領居民大罷工

自今年年初以來已有1萬5千人抵達該島

近日多批難民和非法移民登錄意大利南部蘭佩杜薩島，在市長的召喚下，蘭佩杜薩的5828名居民周一開始舉行大罷工，譴責政府無力管理移民潮，讓難民危機持續升溫。

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近日多批難民和非法移民湧入蘭佩杜薩島 ，僅在8月30日就有5百多人登錄，進入已經有1千1百多人的收容所，是該收容所正常接納能力的10倍，讓這個意大利南部的小島不堪重負。

蘭佩杜薩市長馬丁洛表示近期已接收1千3百名非法移民，而且自今年年初以來，已有1萬5千人抵達該島，是2019年的4倍。

市長表示小島收容檢疫能力有限，已經大大超出收容能力，當地政府已經沒有能力應對難民危機。他認為意大利中央政府不能再繼續現行的難民政策，非法移民給蘭佩杜薩市居民帶來的困擾已無法忍受。他呼籲政府立即以緊急事態措施進行處理，而且從今天開始他率領當地近6千名居民開始罷工抗議行動。