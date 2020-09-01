瘋傳義烏訂貨呈指數 有賭特朗普或贏

以制銷小商品聞名的浙江義烏，靠着競選商品製造量的“義烏指數”，被視為美國總統大選觀察指標。根據一項報道，現任總統特朗普的競選商品製造量，與2016年一樣高於民主黨的對手。另有消息稱，賭博下注美國總統大選特朗普與拜登輸贏，近日翻盤，特朗普贏點與拜登持平，而稍早拜登已經遠超特朗普。不過有專家潑冷水指，競選商品的多寡，不見得與選情有絕對必然關係，4年前的模式能否套用在今年的模式，還有待觀察。

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據中央社今天報道稱，義烏指數看美國大選，特朗普似勝一籌。

儘管“義烏指數”曾在2016年準確預測特朗普（Donald Trump）勝出，但北京一位不願具名的學者向中央社記者表示，特朗普陣營的競選商品數量大，應與其支持者的屬性及當年贏得“關鍵州”有關。這一指標能否照搬到今年大選，有待觀察。

報道引據新加坡聯合早報消息，義烏國際商貿城一家不到5平方公尺（約1.5坪）的店面里，老闆李清香頭也不擡地預測，“當然是特朗普贏”。李清香從貨架底下的麻袋裡，翻出一面長5英尺、寬3英尺的藍色旗幟，印着大大的Trump 2020字樣。她說，自己在浙江紹興的工廠，這面旗幟已經出貨了10多萬面；而民主黨候選人拜登（Joe Biden）同樣大小的競選旗幟，只出貨了幾千面。而李清香的麻袋裡，還有一整排特朗普競選連任口號“讓美國繼續偉大”（Keep America Great）的看板。她表示，“訂單不會作假的”，特朗普的贏面比拜登大，而且很有把握。

義烏商貿城另一家公司的周姓業務員，也認為特朗普會贏。她說，負責國際業務的同事最近源源不斷地收到特朗普陣營的訂單。幾天前，有同事在微信群中發短信，要求工廠“加急處理”一批特朗普旗幟。小周表示，工廠2019年底就開始接到美國大選的競選旗幟訂單，最初都是特朗普的，且有10多種圖案。直到近2個月才陸續有拜登陣營的訂單，但圖案只有1種，且數量還不到特朗普陣營的1/5。

中央社說，近30年來的美國總統大選，各候選人的旗幟、棒球帽、T恤、橡膠手環、乳膠面具等競選商品，絕大部分來自義烏。今年因為疫情，還多了印有候選人名字和標語的口罩和面巾。2016年川普首次問鼎白宮，各界多看好民主黨的希拉蕊．克林頓（Hilary Clinton）勝出，但義烏商家卻藉由手上的競選商品訂單，逆勢預測下訂量較高的特朗普獲勝。此後，“義烏指數”之名不脛而走，當地小商販手中的訂單，成為大洋彼岸的選情指標。

但上述北京學者認為，特朗普的支持者有為數不少的美國中基層白人，習慣於傳統競選模式，喜歡看到花花綠綠的競選廣告和商品。這一特徵，較民主黨的支持者明顯許多。這名學者表示，川普2016年靠的是贏得關鍵州的選票，才能藉由美國特殊的選舉人團制度勝選。但在普選票上，特朗普卻足足輸給希拉蕊280多萬票。因此，競選商品的多寡，不見得與選情有絕對必然關係，4年前的模式能否套用在今年的模式，還有待觀察。