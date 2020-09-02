美國國防部報告：預計中國核彈頭未來10年數量翻番

美國國防部9月1日公布了向國會提交的《2020中國軍力與安全發展報告》。報告指，中國的核武現代化和擴展是一項更為廣泛的努力的一部分，這項努力的目標便是要在2049年之前趕上甚至在某些領域超過美軍。

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據悉，五角大樓今年的年度報告強調了中國國家戰略與中國軍隊內部發展之間的聯繫。北京的這一戰略要求在中國共產黨的領導下，到2049年實現“中華民族的偉大復興”，其中包括將中國人民解放軍建造為“世界一流”的軍隊。報告提到，為此解放軍目標能夠在全球開展聯合行動，並且擁有世界上最大規模的海軍部隊。“中國已經擁有世界上最大規模的海軍部隊，裝備大約350艘艦艇，其中包括130多艘大型水面戰鬥艦艇，”美國國防部在向國會提交的這份報告中說。“相比之下，美國海軍到2020年初大約有293艘艦艇。”

五角大樓在這份170多頁的報告中稱，中國海軍“是一支日益現代化和靈活的力量，其發展側重點是取代能力有限的前幾代平台，支持更大的、更現代化的多角色戰鬥平台。”報告尤為關注中國海軍航空母艦的發展，並宣稱中國計畫建造更多的航母。未來的新航母上還將配備先進的裝置，例如電磁彈射器等。在水下作戰方面，五角大樓猜測中國還將繼續建造更多的柴電動力潛艇和核潛艇。“中國的下一代096型戰略導彈核潛艇很可能在2020年代中期開始建造，據說將能攜帶新型的潛射彈道導彈。”

五角大樓在報告中還提到，“在未來幾年，中國海軍可能會在其更為先進的驅逐艦和新型潛艇上部署對地攻擊巡航導彈。”“中國海軍還可以改造舊型的水面作戰平台和潛艇，使其具備對陸攻擊能力，提供更為靈活的打擊能力。” 美國國防部網站9月1日也對該報告內容進行了解讀。國防部副助理部長施燦得（Chad Sbragia）還在當天於美國企業研究所演講表示，預計在未來10年，中國將把其擁有的核彈頭數量增加一倍，同時開始努力擴大核能力的部署方式。

施燦得就五角大樓發布的這份報告介紹說，“這份報告指出，中國目前的核彈頭庫存估計在200枚左右，隨着中國核力量的擴張和現代化，預計在未來10年，核彈頭的數量將至少增加一倍。”美國國防部提到，同樣重要的是中國將如何運載這些彈頭，中國正在發展類似於美國的“核三位一體”計畫。美國的“核三位一體”可以從陸基導彈、海基核潛艇和空基戰略轟炸機上進行核彈發射。美國核武庫據估計有3800枚核彈頭處在現役狀態，遠遠超出中國的核武庫。美國有可以實施核打擊的潛艇和飛機，還有陸基洲際彈道導彈。

施燦得稱，中國正在全面擴大和推進現代化，使其核力量多樣化。“僅僅看彈頭數量本身並不能說明全部情況。”他提出，在未來十年，中國計畫擴大其彈道導彈潛艇部隊，並部署能力更強、射程更遠的海基彈道導彈，中國還計畫完成具備空射彈道導彈的轟炸機的研發。他還說，在地面上中國計畫部署更多機動式洲際導彈，也可能擴大其發射井固定式洲際彈道導彈的能力。中國官媒《環球時報》主編胡錫進曾在近期多次鼓吹，中國需要1000枚核彈頭和至少百枚東風41洲際彈道導彈，“以抑制美國的戰略野心和對華衝動”。此外，中國外交部發言人華春瑩另在2日的記者會上，否認該報告提及中方將在未來10年內將核彈頭數量翻番的說法。

不過，該報告還得出結論，除了在核能力方面，北京的目標是在2050年左右將解放軍打造成“世界級的軍隊”。報告稱，中國“很可能已經在考慮”在境外建立可支持其海陸空部隊的後勤設施，可能考慮的國家和地區包括緬甸、泰國、新加坡、印度尼西亞、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿聯酋、肯尼亞、塞舌爾、坦桑尼亞、安哥拉和塔吉克斯坦。對此，施燦得指，“對於解放軍來說，這意味着他們有‘走出去’的想法，我認為這就是‘世界級軍隊’的一個方面，可以在自己選擇的時間節點和地點上形成影響力。”

值得一提的是，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）曾在上周警告稱，第二次世界大戰後建立的全球“自由和開放的”體系遭到其口中中國在印太地區“違反規則行為”的攻擊。他還把印太地區稱為是與中國進行大國競爭的“中心”，誓言將對在太平洋地區威脅國際自由的國家寸步不讓。