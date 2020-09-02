耶魯等多家大學漏報中俄15億美元捐款部分用來投資中資股票

根據美國立場保守的非牟利機構Clarion Project的調查報告發現，包括耶魯大學在內的一些美國專上學院漏報接受來自中國、俄羅斯以及卡塔爾的捐獻，數目達到15億元（美元，下同）以上。較早之前，美國國務院敦促美國的大學撤出投資在中國企業的資金，而在此同時，教育部為了評估中國孔子學院對美國大學的影響，規定所有大學向教育部新成立的網站申報一切的外國捐獻。

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Clarion Project數據分析師範尼斯（Alex VanNess）說，如果不是因為教育部這項新政策，很多大學還認為利用這些捐獻幫助外國政權發揮他們的軟實力來影響美國的學生並無不妥。

據華爾街日報報導，由於中國在新興市場日形重要的地位，美國多個教育機構將資金投入與中國相關的股市，此舉與特朗普政府對華政策日漸尖銳的敵意大相徑庭。

國務院主管經濟增長、能源以及環境事務的次長卡拉茲（Keith Krach）早前撰文指出：“研究證明美國大多數的大學將基金透過美國股市或新興市場指數基金，直接或間投資在中國身上。”

一般而言，大學基金的投資政策並不一定要完全公開，但根據Clarion Project的調查發現，這些大專院校不但投資中國的企業，而且還向當局漏報來自中國以及其他對美國並不友好國家的捐獻，數目超過15億元。

根據Clarion Project的報告指出，從2014年到2019年期間，包括耶魯和康乃爾（Cornell）等美國專上學院，一共錄得110億元的外國捐獻，但調查發現真正的數字應該是140億元，其中向教育部申報數目落差最大的大學，計有康乃爾、德州A&M、科羅拉多Boulder以及耶魯大學。

報告指，康乃爾大學最早申報的外國捐獻有3.4億元，但真實的數字卻是13億元，當中有8億元來自卡塔爾。卡羅拉多Boulder申報的數字是5500萬元，但真正的數目是3.4億元。耶魯大學申報的數目是1.28億元，但真正的數字是4.96億元，其中超過4200萬元來自中國、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其和俄羅斯。

根據早前的統計，美國總共有超過100家專上院校設有孔子學院，為此美國教育部規定所有大學必須透過該部門新成立的一個網站，申報這些外國捐獻，以評估外國對美國大專學院對影響。

Clarion Project的數據分析師範尼斯說：“如果不是因為教育部的加強審核，這個漏報的情況還可能繼續下去，這些大學仍然不覺得需要向教育部申報這些捐獻，他們一點也不覺得事情的急迫性。”

至於國務院對美國大學基金投資在中國市場或新興市場指數一事，卡拉茲已經向各大學警告有關投資中國企業的風險，因為這些中資企業可能將被迫在美國市場除牌。