加保守黨領袖：加拿大必須採取更為強硬和原則性的對華方式

加拿大保守黨領袖艾林·奧圖爾（Erin O'Toole）9月2日向媒體表示，加拿大政府在對華政策上必須採取更為強硬和具有原則性的方式。他指出，與現任總理特魯多的所作所為不同，他所提出的這一態度應體現在處理於中國遭到拘押的加國公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），以及應對新疆維吾爾人所受遭遇等問題上。

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據加拿大環球新聞網（Global News）報導，面對記者提問，“就中國問題，除了你稍早說會取消加國駐外機構的安保設備訂單外，你能否給出其他一些你會採取與現政府不同的措施？”對此，奧圖爾回答說，“在我近日發表的社論中，我提出加拿大人應知道我與特魯多先生的不同之處。”奧圖爾重申，特魯多曾在２０１５年的一次競選活動中稱最崇敬的國家是中國，而他最崇敬的國家卻是他一直致力於服務的加拿大。

奧圖爾表示，“我們必須採取一個更為強硬和原則性的對華方式，這包括兩名加拿大公民康明凱和斯帕弗的情況。”他續稱，“我曾提出動用馬格尼茨制裁，當有不良行為者出現時，這些法律應得到使用。”他指出，作為加拿大公民的康明凱和斯帕弗早已被中方拘押超過了６００天。奧圖爾還談到，“維吾爾人的情況令人震驚，世界不應繼續保持沉默以換取增加我們的出口。”他說，“我看到了來自澳大利亞和其他國家就這一問題所展現出的領導力，我認為是時候加拿大展現領導力了，而我們將永不能從特魯多先生那裡得到它。”