巴爾：中國干預美國總統大選比俄、伊更具侵略性

美國司法部長巴爾（William Barr）9月2日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，11月3日總統大選的郵寄選票可能難防詐欺。他還指出，在外國勢力干預美國總統大選方面，中國構成的威脅比俄羅斯和伊朗更大。

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就目前在美國政界引起巨大爭議的郵寄投票問題，巴爾向CNN的主持人布利策(Wolf Blitzer)表示，“人們試圖改變這個方法的規則，這從邏輯上來說，是很容易出現詐欺和脅迫。這是鹵莽而危險的，人們正在玩火。”他還引述美國聯邦選舉改革委員會（Commission on Federal Election Reform）2005年的報告指，其認為缺席投票是潛在選民欺詐的最大來源。

採訪中，巴爾還提出對於外國政府偽造美國選票感到擔憂，雖然他說自己沒有發現這類行動的證據。布利策並提問稱，“美國情報社群指出俄羅斯、中國和伊朗正在不同原因的驅使下試圖干預美國總統大選，主要是在我們國家內傳播異議，惡化種族緊張局勢等，在上述這三個情報社群提到的國家中，哪一個是最具堅定主張和侵略性的國家？”

對此，巴爾回答稱，“我認為是中國。”布利策追問道，“哪一個？”巴爾重複稱，“中國”。布利策續稱，“中國現在比俄羅斯（更嚴重）？”。巴爾回答說，“是的”。布利策隨後質問其給出這一答案的原因，巴爾表示，“因為我看到了情報，這就是我的結論”。他拒絕透露包括中方具體計畫，及支持的候選人等更多細節內容。但巴爾重申，中國比俄羅斯在試圖影響美國方面更具侵略性。

此前，美國總統特朗普曾於8月27日共和黨全國黨代會接受候選人提名時講話指，“中國支持拜登，極其希望他贏。根據非常準確的信息，我可以告訴你們這一點。”但他同樣沒有對其聲稱的有關情報作出進一步說明。