拜登：若當選將會見達賴喇嘛 連同盟國促使北京恢復與藏人對話

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登的競選團隊9月3日發表聲明表示，拜登承諾如若當選美國總統將會把價值觀重置於美國的外交政策中心，並稱在西藏問題上會採取包括會見達賴喇嘛，任命對藏問題特別協調員及與盟國一道向北京施壓，使得北京恢復與藏人代表通過直接對話實現“具有實際意義的自治”等措施。

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拜登競選團隊的聲明指出，“在上周末，中國政府宣布進一步收緊對西藏的控制，繼續損害西藏人民的人權、宗教自由和尊嚴。這是北京打壓尋求維護他們獨特的文化、語言和信仰的少數民族的又一最新努力”。

聲明指，“然而特朗普總統在這一問題上再次拒絕發聲，以聚焦他與北京之間‘空洞的貿易協議’，並保護他與中國國家主席習近平的‘非常良好的友誼’。”拜登批評特朗普此舉可恥，但不出乎意外。因為，聲明指，特朗普是過去三十年來第一位沒有跟西藏精神領袖達賴喇嘛見過面或者通過話的美國總統，也沒有依法任命一位西藏問題特別協調員。拜登說，“這也不怪中國的領導人們認為他們可以在加劇鎮壓西藏的問題上為所欲為，正如他們對待香港和新疆一樣。”

隨後，拜登承諾，當選總統後會將美國的價值觀放在美國外交政策的中心位置，包括會見達賴喇嘛，任命新的西藏問題特別協調員，堅持要求中國政府使美國公民重獲到訪西藏的權利，包括美方的外交官和記者。他稱，我還會與我們的盟國一道向北京施壓，以使得他們重返與西藏人民代表的直接對話，以實現一個具有意義的自治。這包括對人權的尊重，以及對西藏環境的保護和當地獨特的語言及信仰傳統（的保護）。

拜登稱，若當選他的政府將制裁侵害西藏人權的中國官員，增加對藏人的支持，包括採取擴大自由亞洲電台和美國之音的藏語節目，使得外界的信息傳入西藏等措施。拜登稱，“在特朗普選擇閉眼的地方，一個拜登-賀錦麗政府將捍衛西藏人民。”此前，特朗普2018年12月簽署了《西藏旅行對等法》，對參與限制美國人前往西藏旅行的中國官員實施制裁。2019年11月，他簽署了《香港人權與民主法》。今年6月，特朗普將《維吾爾人權政策法》簽署成法律。

值得一提的是，拜登及民主黨大佬們在上月出席民主黨全國黨代會期間的發言中，幾乎對中國及相關問題隻字未提，也因此受到共和黨對手和批評者的詬病。特朗普近期也不斷向媒體重複，“如若拜登當選，中國將擁有美國”。據了解，拜登本人當時在接受民主黨總統候選人提名的講話中唯一提到中國時說，當選後會確保對付新冠病毒的醫療設備和藥品將在美國製造，使美國不必再因此受到中國等國家的支配。

或許是出於對手的壓力及拜登過去被指親北京的從政記錄，拜登競選團隊近期在中國問題上突顯強硬，包括在8月25日用“種族滅絕”來定義北京當局在新疆的政策。拜登的這一姿態超越了特朗普政府官員迄今為止對這一問題的描述。兩天後，美國新聞網站Politico報道指，特朗普政府也在考慮將中國政府對待新疆穆斯林少數民族的行為正式歸類為“種族滅絕”。但當時特朗普政府內相關的探討據報仍處初期階段。