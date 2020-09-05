美總統國安顧問：中國有干預美國選舉的最大規模計畫

美國總統國家安全事務助理奧布萊恩(Robert O'Brien)9月4日出席白宮記者會時表示，“中國有干預美國選舉的最大規模政治計畫。”但他並未透露具體細節。

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奧布萊恩告訴記者稱，“我們知道中國擔當最積極的角色”，並提到“中國有最龐大的計畫，從政治方面影響美國，其次是伊朗和俄羅斯”。他指出，美國已很清楚地告訴中國、俄羅斯、伊朗和其他國家，任何干預美國大選的企圖將面臨嚴重後果。奧布萊恩說，“ 我們必須制止任何國家試圖干預美國自由與公正的選舉。”

奧布萊恩說，“我認為在選舉問題上，情報部門很清楚地表明，首先是中國，有着規模最大的影響美國政治的計畫，還有伊朗、俄羅斯，這是三個試圖干擾我們大選的對立國家，其中有的國家傾向於拜登，有人說有的國家支持(特朗普)總統。我的立場是不管這些國家想要什麼，我們必須制止任何國家試圖干預美國自由與公正的選舉。我們在採取前所未有的行動，總統在採取前所未有的行動，提供資金鞏固我們的選舉基礎設施，不論是網絡或其他方面。”

奧布萊恩8月間曾聲稱，中國駭客對美國選舉的基礎設施發功了攻擊。中國官方則始終否認對美國公司、政治人物或政府機構發動網絡攻擊。會上，被問到中國干預選舉的具體細節，奧布萊恩回應指，“我不會討論所有這些情報問題，中國方面以及網絡領域的大量活動，真的是我們面臨的一件不同尋常的事情。”他稱，“我們從來沒有看過類似的事情。跟蘇聯的冷戰情況也不是這樣。”

同樣就這一話題，美國司法部長巴爾（William Barr）2日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，“在外國勢力干預美國總統大選方面，中國構成的威脅比俄羅斯和伊朗更大”。但他並未給出具體事例，強調是在看過相關情報後作出的上述結論。針對奧布萊恩的發言，路透社請中國大使館就奧布萊恩最新的評論發表看法，使館提到中國外交部上個月說過的無意干涉美國大選的表態。