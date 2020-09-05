蓬佩奧：威權中共深切渴望全球霸權 美國在所有陣線抵制

美國國務卿蓬佩奧9月4日接受了廣播節目休·休伊特秀（The Hugh Hewitt Show）主持人休·休伊特（Hugh Hewitt）的專訪。他表示，“當下的中國共產黨既威權統治又深切的渴望在全球進行霸權統治。”他還稱，“中共當今的模式就在像歷史上那樣，建立附庸國，讓別的國家向北京這個中央王國朝貢。”

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根據美國國務院公布的採訪文字記錄顯示，休伊特在節目開始時就中國問題，提到了他與蓬佩奧上次在其於尼克松總統圖書館發表的對華政策演講見面後，不到10天媒體就報道了中國與伊朗達成的戰略協議。休伊特問蓬佩奧說，“中伊之間的夥伴關係有多麼的不詳？特別是與由你和庫什納及團隊在特朗普總統領導下促成的以色列和阿聯酋達成的協議相比的話”。對此，蓬佩奧回答說，“這是一個鮮明的對比。 如果你觀察正在發生的事情，這就是我在南加州時所談到的事例，如果你看中共以及習近平總書記當下的所作所為，就會發現；無論是它在國內採取的行動，巨大的侵犯人權行為，他們對待維吾爾人，甚至北部的蒙古人和藏人的方式，這是習近平總書記向自己的人民提供的基本人權的嚴重惡化。”

蓬佩奧稱，“接着來看外部，你看今天印度和中國之間正在發生的事情，中共把更多的士兵部署到邊境，在那裡部署的兵力是1960年代初以來最多的。他們給東南亞其他國家引發了巨大的問題，並影響到他們只是在自己的經濟專屬區行使基本權利的能力。這是一個進行威權統治的中共，而且深深渴望在全世界各地實行霸權統治。”他說，“與此形成鮮明對比的是，阿聯酋作出了歷史性的決定，承認以色列並就對阿聯酋人民的真正威脅達成共識。其肯定不是來自以色列，而是來自伊朗伊斯蘭共和國 。這些都是全球性的重大變化，在我加入本屆政府的三年半以來，特朗普總統一直在領導着這一工作。”

採訪中，休伊特還問及了在近期引發國際媒體關注，大批中國漁船在南美加拉帕戈斯群島進行捕魚活動的問題。他稱，“昨天我讀了一個故事，說中國正在威脅我所知道的環境最脆弱的島嶼。厄瓜多爾的官員說，有325艘船隻在這些島嶼周圍的專屬經濟區內，其中274艘來自中國。 他們在做什麼？”蓬佩奧表示，休伊特提到的這一問題屬實，並稱270多艘中國船隻在加拉帕戈斯群島，屬於厄瓜多爾經濟特區的水域捕魚，是“中方掠奪性的經濟活動”，而且如果數據準確的話，這是嚴重違反國際法的行為。他說，“這是另外一個例子，無論是在非洲和掠奪性的活動發生在非洲，中共今天的模式是做很長時間裡一直是中國歷史的一部分，即建立把北京當作中央王國來進貢的附庸國。”

蓬佩奧稱，“中國的這種做法有很長的歷史，對全世界構成巨大的風險，而且特朗普總統意識到它對美國構成的真正風險。”他說，“在各個陣線，無論是外交還是經濟，美國都在頂回去。我們不再會屈膝或者右臉被打轉過左臉。我們將要求中共以我們要求其他所有國家同樣的方式來行事。”此外，他還透露稱，美國在過去數月一直與厄瓜多爾合作致力於採用外交手段和平解決這一衝突。

蓬佩奧在接受休伊特的採訪時，另被問到俄羅斯和中國聲稱在新冠疫苗研發問題上取得進展是否可信。他則回答稱，“我們看到俄羅斯和中國急着把這些疫苗投放市場，不是試圖獲得醫學或流行病學方面的突破，而是獲得政治和外交上的突破。這不符合全世界的最佳利益。”他指出，如果研發出一個不起作用的疫苗，這會造成進一步的破壞以及更多的生命損失。他稱，“鑒於中共在病毒問題上的隱瞞，希望他們不要採取進一步將這個世界置於危險之中的行動。”

同樣在當天，蓬佩奧還接受了特朗普愛看的福克斯新聞《福克斯與朋友們》（Fox & Friends）節目的專訪。他亦表示，無論是在經濟還是國防或確保美國人受到中共適當對待等各個層面，特朗普都認真履行這一責任。針對五角大樓的一份報告揭示了中方軍力的提升，蓬佩奧談到，“我確實擔心中共的軍事能力增加。我相信，特朗普總統將使我們處於確保我們能夠保障美國安全的地位。”

北京方面，中國外交部發言人華春瑩4日在出席記者會時表示，“蓬佩奧撒謊成性，罔顧基本事實，無視最起碼的道德操守，日復一日、不遺餘力、不擇手段、不厭其煩地污衊抹黑中國，其服務於一己政治私利的用心昭然若揭。”她說，“作為美國國務卿，蓬佩奧的所作所為不僅嚴重損害了個人信譽，也給美國國際信譽和形象抹上了污點，實際上已經成為國際關係中一個臭名昭著的反面教材。”