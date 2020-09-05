陸慷：只有加拿大配合美國拘押孟晚舟 加前駐華大使：此人是假消息專家

中國外交部前發言人、外交部美大司司長陸慷9月3日在接受加拿大《環球郵報》專訪時表示，美國同111個國家簽有雙邊引渡條約，同時美方也向數十個其他國家政府提出拘押華為首席財務官孟晚舟的要求，其中不乏美國盟友。他稱，但只有加拿大政府配合了美方的要求，並提出“事件真相”應由加拿大政府向該國民眾告知。

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陸慷當天接受了《環球郵報》駐京分社社長萬德山（Nathan VanderKlippe）的專訪。採訪中雙方談及孟晚舟事件時，萬德山提問稱，“現在，你是否認為孟晚舟案阻礙了所有其他（加中）雙邊事務，或者雙方仍有可能就其他雙邊事務開展合作？”對此，陸慷回答說，“在孟晚舟事件上，中國政府和中國人民受到不公正對待，這激起廣大中國人民的強烈憤慨。我們希望加拿大政府真正嚴肅地妥善處理此事，為確保兩國合作順利推進創造條件。”萬德山追問，“在孟晚舟仍然滯留加拿大的情況下，（加中）是否有可能開展其他合作？”

陸慷回答說，“兩年來，中加兩國政府在不同層級保持着外交渠道溝通。同時，從促進兩國人民以及世界人民的共同利益出發，雙方開展了一些合作。但我要指出，孟晚舟事件會對加拿大政府以及中加雙邊關係帶來更多機會成本。正如我此前所說，如果沒有發生孟晚舟事件，中加雙方在很多領域都有巨大潛力可以挖掘、有很多機遇值得把握，然而孟晚舟事件使得雙方推進合作失去了合適的氛圍。”

萬德山談到，“加拿大同美國引渡條約始於1971年，有近50年的歷史。在此背景下，美國請求加拿大在某個特定人士抵加時對其予以逮捕，這是一個合法請求。根據加美引渡條約，加方需要採取行動。在你看來，加拿大政府應該怎麼做？加拿大政府如果不像已經發生的那樣採取行動，在其法律制度下又該如何處理上述引渡請求？因為，在人們看來，這並不像是一個政治陰謀，而是加拿大政府依法辦事。”陸慷則問道，“你知道美國政府同多少個國家簽訂了雙邊引渡條約嗎？”萬德山答，“很多。”

陸慷續稱，“非常多，有111個國家。你知道在加拿大政府之前，美國政府向多少個國家的政府提出過引渡孟晚舟女士的請求嗎？有數十個。實際上，我們也注意到，加政府官員公開表示，加方受到加美雙邊引渡條約的法律約束。但是，我認為，這其中至少有三個真相，加拿大政府應該向加拿大人民告知。”他續稱，“首先，當加拿大政府決定拘押一位無辜的中國公民孟晚舟時，她究竟違反了加拿大哪一條法律？時至今日，她被拘押一年多來，我們仍然沒有得到加方的回答，無論是公開渠道還是雙邊渠道；其次，正如我所說，美國同111個國家簽有雙邊引渡條約，同時美方也向數十個其他國家政府提出拘押孟晚舟的要求。但其他國家的政府沒有理會這個荒謬想法，直到孟晚舟女士踏足加拿大，為什麼加拿大政府成了這唯一的一個？”

陸慷說，“第三，儘管我們認為這不是一個司法問題，而是一起政治事件，但我們尊重孟晚舟女士和華為公司希望通過走加拿大法律程序解決問題的願望。針對案件可能涉及濫用程序問題，孟女士的律師團隊要求披露一些必要的文件，但卻被加拿大政府和加聯邦法院拒絕。我認為，加拿大政府應該向加民眾清楚告知整個事件的全貌，而不是誤導他們。我希望加拿大政府能就上述三個問題作出回答。”

萬德山說，“我知道，孟晚舟在去加拿大前曾到訪過其他一些同美國有引渡條約的國家，而她在當地並沒有被捕。但我不了解，美國曾向你所說的數十個國家提出過引渡請求，包括孟晚舟去過的一些國家。”陸慷指，“是的，包括孟晚舟去過的一些國家。當然，這是因為美國人知道孟晚舟會去那些國家，其中有一些是美國盟友，而且同美國簽有雙邊引渡條約。”萬德山說，“這一點之前沒有被披露過。你能告訴我這一信息的來源嗎？”陸慷指，“這就是我剛才所說，加拿大政府應向加民眾告知事件的全貌。”

針對《環球郵報》對陸慷這一說法的報道，《蒙特利爾日報》當天跟蹤報道提及，加拿大前駐華大使趙樸（Guy St-Jacques）在接受QUB 電台採訪時表示，認為陸慷的這一發言很有趣，但他也警告聽眾們應警惕這一角色。自2012年10月至2017年1月擔任過加拿大駐華大使的趙樸談到，“（陸慷）是一個虛假消息專家。 我記得他的一些言論，因為他是中加爆發危機初期時（中國外交部）的發言人，實際上，他當時所說的話那麼不真實，那麼就是誇大的。”針對陸慷此次聲稱，加拿大是唯一配合美國要求拘押孟晚舟的國家，其他國家並沒有理會美方要求的說法，趙樸指，陸慷並未對此給出任何證據。