出口轉內銷？楊潔篪：個別大國唯我獨尊強權霸凌 毒化國際關係

自北京方面消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪9月1日至4日對緬甸、西班牙與希臘進行了正式訪問。他在結束訪問時接受官媒新華社專訪時批評指，“個別大國唯我獨尊、強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗，毒化國際關係。”

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楊潔篪在接受新華社記者書面採訪時表示，對上述三國的訪問，“可以說，這是一次深化互信之旅，也是一次拓展合作之行，達成了多項重要共識。”他指出，達成的共識包括，“一是鞏固政治互信；二是深化互利合作；三是推進抗疫合作；四是促進人文交流；五是共同維護和平和發展。”在談到對抗新冠疫情問題時，楊潔篪強調，“三國贊同中方主張和理念，強調反對借疫情搞污名化，呼籲國際社會進一步合力抗疫。”

此外，新華社記者據報提問稱，“當前，個別大國頑固推行單邊主義和霸凌行徑，加劇逆全球化傾向，維護多邊主義更顯迫切。中國和三國如何看待多邊主義同單邊主義之爭？”對此，楊潔篪回答表示，“一個時期以來，單邊主義、保護主義的逆風不斷衝擊和損害國際協調與合作，給世界各國經濟社會發展蒙上陰影。個別大國唯我獨尊、強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗，毒化國際關係，多邊主義和國際合作受到嚴重衝擊，已經遭致國際社會普遍反對和批評，要求抵制單邊霸凌行徑、摒棄冷戰思維、弘揚多邊主義、捍衛多邊體系的呼聲空前強烈。”

楊潔篪說，“多邊主義是第二次世界大戰後多邊機制運作和發展的重要基礎，是推進全球治理的必然要求，是維護世界和平、促進共同發展的有效途徑。中方一貫主張，國際秩序絕不是一些國家凌駕於其他國家之上的秩序。主權平等、多邊主義仍然是當今世界的主流。我們應當堅定維護多邊主義，堅定捍衛以聯合國為核心、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際秩序和國際體系。”他續稱，“一些國家國內存在貧富分化、社會不公、治理不力等問題，這是其內部發展成果分配不公造成的，把自身存在的問題歸咎於全球化，甚至諉過於人，甩鍋推責，煽動冷戰思維，製造隔閡和對立，這是完全錯誤的，這種企圖也絕不會得逞。”

楊潔篪表示，“訪問期間，我同三國領導人就如何在當前複雜多變的國際形勢下，共同維護多邊主義和國際公平正義深入交換看法，達成高度共識。三國領導人均表示希望就改善全球治理同中方加強溝通合作，共同支持多邊體系。這充分說明維護多邊主義仍是國際社會的普遍共識和人心所向。”他說，“三國一致認為，這次疫情再次證明，人類是休戚與共的命運共同體。中國同三國均反對將疫情政治化，對別國污名化。在當前新冠肺炎疫情威脅持續、世界經濟遭受重挫的形勢下，更需要各國把握時代潮流，共擔歷史責任，在相互尊重基礎上聚同化異，在互利互惠基礎上拓展合作，共謀世界各國人民的平安福祉。”

楊潔篪指出，“中方將同三國一道，共同支持世衛組織在全球抗疫中發揮領導作用，加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等多邊框架內的協調配合，共同倡導多邊主義、自由貿易，維護國際關係穩定，推動國際關係民主化，推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。”

另在華盛頓方面，美國國務卿蓬佩奧4日接受了廣播節目“休·休伊特秀”（The Hugh Hewitt Show）專訪。他在採訪中稱，“當下的中國共產黨既威權統治又深切的渴望在全球進行霸權統治。”他指出，“中共當今的模式就在像歷史上那樣，建立附庸國，讓別的國家向北京這個中央王國朝貢。”蓬佩奧稱，“中國的這種做法有很長的歷史，對全世界構成巨大的風險，而且特朗普總統意識到它對美國構成的真正風險。”他說道，“在各個陣線，無論是外交還是經濟，美國都在頂回去。我們不再會屈膝或者右臉被打轉過左臉。我們將要求中共以我們要求其他所有國家同樣的方式來行事。”