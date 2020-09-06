訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
中國/國際/政治

出口轉內銷？楊潔篪：個別大國唯我獨尊強權霸凌 毒化國際關係

發表時間：

希臘總理米佐塔基斯與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪資料圖片
希臘總理米佐塔基斯與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪資料圖片 © 路透社圖片
作者： 弗林
10 分鐘

自北京方面消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪9月1日至4日對緬甸、西班牙與希臘進行了正式訪問。他在結束訪問時接受官媒新華社專訪時批評指，“個別大國唯我獨尊、強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗，毒化國際關係。”

廣告

楊潔篪在接受新華社記者書面採訪時表示，對上述三國的訪問，“可以說，這是一次深化互信之旅，也是一次拓展合作之行，達成了多項重要共識。”他指出，達成的共識包括，“一是鞏固政治互信；二是深化互利合作；三是推進抗疫合作；四是促進人文交流；五是共同維護和平和發展。”在談到對抗新冠疫情問題時，楊潔篪強調，“三國贊同中方主張和理念，強調反對借疫情搞污名化，呼籲國際社會進一步合力抗疫。”

此外，新華社記者據報提問稱，“當前，個別大國頑固推行單邊主義和霸凌行徑，加劇逆全球化傾向，維護多邊主義更顯迫切。中國和三國如何看待多邊主義同單邊主義之爭？”對此，楊潔篪回答表示，“一個時期以來，單邊主義、保護主義的逆風不斷衝擊和損害國際協調與合作，給世界各國經濟社會發展蒙上陰影。個別大國唯我獨尊、強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗，毒化國際關係，多邊主義和國際合作受到嚴重衝擊，已經遭致國際社會普遍反對和批評，要求抵制單邊霸凌行徑、摒棄冷戰思維、弘揚多邊主義、捍衛多邊體系的呼聲空前強烈。”

楊潔篪說，“多邊主義是第二次世界大戰後多邊機制運作和發展的重要基礎，是推進全球治理的必然要求，是維護世界和平、促進共同發展的有效途徑。中方一貫主張，國際秩序絕不是一些國家凌駕於其他國家之上的秩序。主權平等、多邊主義仍然是當今世界的主流。我們應當堅定維護多邊主義，堅定捍衛以聯合國為核心、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際秩序和國際體系。”他續稱，“一些國家國內存在貧富分化、社會不公、治理不力等問題，這是其內部發展成果分配不公造成的，把自身存在的問題歸咎於全球化，甚至諉過於人，甩鍋推責，煽動冷戰思維，製造隔閡和對立，這是完全錯誤的，這種企圖也絕不會得逞。”

楊潔篪表示，“訪問期間，我同三國領導人就如何在當前複雜多變的國際形勢下，共同維護多邊主義和國際公平正義深入交換看法，達成高度共識。三國領導人均表示希望就改善全球治理同中方加強溝通合作，共同支持多邊體系。這充分說明維護多邊主義仍是國際社會的普遍共識和人心所向。”他說，“三國一致認為，這次疫情再次證明，人類是休戚與共的命運共同體。中國同三國均反對將疫情政治化，對別國污名化。在當前新冠肺炎疫情威脅持續、世界經濟遭受重挫的形勢下，更需要各國把握時代潮流，共擔歷史責任，在相互尊重基礎上聚同化異，在互利互惠基礎上拓展合作，共謀世界各國人民的平安福祉。”

楊潔篪指出，“中方將同三國一道，共同支持世衛組織在全球抗疫中發揮領導作用，加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等多邊框架內的協調配合，共同倡導多邊主義、自由貿易，維護國際關係穩定，推動國際關係民主化，推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。”

另在華盛頓方面，美國國務卿蓬佩奧4日接受了廣播節目“休·休伊特秀”（The Hugh Hewitt Show）專訪。他在採訪中稱，“當下的中國共產黨既威權統治又深切的渴望在全球進行霸權統治。”他指出，“中共當今的模式就在像歷史上那樣，建立附庸國，讓別的國家向北京這個中央王國朝貢。”蓬佩奧稱，“中國的這種做法有很長的歷史，對全世界構成巨大的風險，而且特朗普總統意識到它對美國構成的真正風險。”他說道，“在各個陣線，無論是外交還是經濟，美國都在頂回去。我們不再會屈膝或者右臉被打轉過左臉。我們將要求中共以我們要求其他所有國家同樣的方式來行事。”

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。