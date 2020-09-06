國民黨全代會通過：延續以中華民國憲法為基礎的九二共識

國民黨今天召開全國代表大會，通過四大改革結論，結論報告指出，應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇。在外界關注的兩岸論述方面，國民黨提出八項主張，包括確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識等。

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國民黨今天在台北國父紀念館召開第20屆第4次全國代表大會，由副秘書長柯志恩向全場黨代表報告四項改革結論，包括財務穩健、組織改革、青年參與、兩岸論述。

在外界關注的兩岸論述方面，最終的結論報告指出，應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇，確保台灣永享安全繁榮；在兩岸持續交往對話過程中，必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權；國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命；兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。

同時，在四項改革結論中的兩岸論述部分，國民黨提出了八項具體主張，比較重要的包括：一、中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的盤石；二、兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

三、國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗，基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進；四、反對台灣獨立與中共的一國兩制。五、大陸應放棄對台用武，推動兩岸交往和台美合作同步並行。

國民黨主席江啟臣致詞時指出，中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律根基，是穩定兩岸關係的盤石。國民黨歷來關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於憲法。因此他主張，以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。

江啟臣強調，國民黨拚的不只是自己的未來，更是台灣與中華民國的未來，展望疫情過後，未來世界的方向在哪，台灣的定位策略又如何，國民黨無可迴避，必須回答這些問題。他將請中央黨部、立院黨團及智庫進行「願景台灣 2030」國政計畫，針對國家未來發展的重要問題，向人民提出負責任、可行的願景藍圖。