立陶宛外長：歐盟對白俄局勢缺乏行動削弱外交信譽

立陶宛外交部長利納斯·林克維丘斯（Linas Linkevicius）近日在接受英國《金融時報》專訪時表示，歐盟對白俄羅斯局勢缺乏行動，削弱了歐盟的外交政策信譽。他強調，歐盟需要鼓勵白俄羅斯 民主運動，並抵抗來自俄羅斯的影響。

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林克維丘斯表示，歐盟應向白俄羅斯的反對派提供“實質性幫助”，他本人則於周五與兩名白俄反對派領袖進行了會面。立陶宛並已向在剛剛過去的白俄總統大選中，被稱為“歐洲最後一個獨裁者”的盧卡申科的主要競爭對手，反對派陣營候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）提供了庇護。

林克維丘斯在談到當下歐盟對白俄局勢採取的回應時指出，“有時候我們反應太遲，我們採取的措施缺乏統一性，對（該國）社會或當權者沒有造成任何印象。” 他說，“當我們不能兌現我們的國家承諾時，它將粉碎我們自己的基礎。我們因此必須堅定。”歐盟此前已經宣布不承認白俄羅斯上月舉行的大選結果，但在莫斯科明顯提出對盧卡申科的支持下，布魯塞爾和歐盟的各大首都並未向白俄民眾提供實質性支持。華盛頓的相關反應也遭到了“拖延和過於溫和”的批評。

值得一提的是，在缺乏西方國家的支持之下，季哈諾夫斯卡婭周一在立陶宛首都維爾紐斯接受美國之音採訪時表示，該國的政治危機“絕對是內部事務”。她說， “白俄羅斯人民對正在發生的事情負有責任。我們認為我們必須自己解決這個問題。”她還補充說：“但是，如果碰巧我們有一天需要其他國家的幫助，需要組織、調解或談判，當然任何願意為我們解決這個問題的國家都將受到邀請。”

立陶宛是歐盟所有成員國向白俄國內反對盧卡申科獨裁的示威者們提供支持最為活躍的國家。林克維丘斯就將盧卡申科稱為白俄羅斯的“前總統”。立陶宛還與其他波羅的海三國成員拉脫維亞和愛沙尼亞，已對盧卡申科和其29名親信採取了制裁。林克維丘斯指出，在對盧卡申科政權採取制裁的問題上，更親睞歐盟採取一致措施，他強調“ 最好是用一種聲音說話，因為保持沉默的選擇不可被接受。”

自從上世紀90年代從前蘇聯宣布獨立以來，立陶宛一直對紅色帝國的繼承人俄羅斯持懷疑態度，此前，當俄羅斯在2008年入侵格魯吉亞，並於6年後吞併烏克蘭的克里米亞時，立陶宛曾多次對俄方的侵略性行為發出警告。林克維丘斯表示，與10年前相比，歐盟對當今的俄羅斯“有了更好的了解”。 但他補充說，“我們的同事應該意識到我們所說的不是科幻小說，而是真實發生的事情。”

立陶宛一直反對英德法等歐洲大國提出的，應尋求與莫斯科“重設關係”的看法。林克維丘斯認為，（歐洲大國）從先前與莫斯科的對抗中“沒有汲取教訓”，因此俄羅斯近年來參與了在敘利亞和利比亞的活動。他說，這些國家“沒有處理危機，而是在製造危機”。他強調，歐洲必須為白俄羅斯反對派提供“有意義和切實的”支持。報道指，白俄反對派自身在近日就表現出內部分裂的跡象。他認為，應通過尋找途徑來籌集資金並向合適的反對派人選提供幫助。

林克維丘斯指出，“白俄羅斯人民不應感到被拋棄。我們應該為他們提供成為民主國家的視角。如果他們進行改革，肯定可以期望與歐盟更緊密的合作，這將為社會帶來好處。” 當被問及歐盟內部是存在東西方分裂時，林克維丘斯回答說，“我不應該稱之為分裂。” 他也承認歐盟還有其他問題需要解決，例如希臘和土耳其在地中海東部的領海爭端以及新冠疫情大流行問題。

此外，數以千計的白俄羅斯婦女5日再次於首都明斯克舉行遊行。然而推特等社交媒體平台不斷傳出有親盧卡申科安全部隊人員，以便衣的方式進入大學校園和在街頭將抗議者及路人帶走。同日成千上萬的該國婦女參加遊行，高呼“放開孩子”等口號。遊行隊伍當天首次有象徵著 LGBTQ群體支持者手持彩虹旗加入。據悉，季哈諾夫斯卡婭將於9日與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）會面。

路透社5日還報道稱，白俄羅斯反對派協調委員會高級別成員科瓦爾科娃（Olga Kovalkova）當日已經抵達波蘭首都華沙。科瓦爾科娃8月25日被判入獄10天，她自稱在出獄後收到白俄羅斯政府通知，如果她不離開白俄羅斯，還會面臨逮捕。科瓦爾科娃稱自己被帶到邊境，通過庫茲尼察-布魯茲吉過境點進入波蘭，隨後抵達華沙。白俄羅斯反對派協調委員會由季哈諾夫斯卡婭成立，科瓦爾科娃是季哈諾夫斯卡婭的助手。