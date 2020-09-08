塞科和談含經濟協議 通訊不用無信任商家 華為或躺槍

塞爾維亞和科索沃兩國為多年世仇，但近日在美國總統特朗普的居中斡旋之下，雙方同意放下政治上的歧見，先從經濟方面開始合作，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）於9月4日在白宮簽署了一項協議，邁出破冰的第一步。新的消息指，雙方經濟和解包含不用不信任的通訊商家。評論認為，華為可能意外中槍。

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據自由時報今天報道稱，塞爾維亞與科索沃破冰和談，華為或意外中槍。該報道引據《華爾街日報》消息，除了經濟方面，兩國也在協議中承諾，雙方的網絡通訊系統不會使用“不受信任的供應商”所提供的5G設備，也禁止此類供應商日後參與國內的5G建設。

該報稱，儘管協議並未明文指出“不受信任的供應商”是哪些公司，但雙方官員均認為這是暗指華為等中國公司，這也代表華為在歐洲市場將再一次受到打擊。

根據柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）的統計，英國、法國以及斯洛文尼亞已加入美國陣營徹底封殺華為；而波蘭、捷克、丹麥、荷蘭、挪威、葡萄牙等也宣布會排除一部分由華為提供的網絡設備，目前僅剩德國、意大利等尚未做出決定。

此前多個報道均指塞爾維亞與中國關係友好。