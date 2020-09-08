特朗普稱與中國更大脫鉤 大幅縮減與中國的經濟關係

美國總統特朗普表示，他打算遏制美國與中國的經濟關係。他威脅要懲罰任何在海外創造就業機會的美國公司，並禁止那些在中國做生意的公司贏得聯邦合同，這與拜登形成對比。特朗普就此批評拜登愚蠢。

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據華爾街日報引述消息bd，特朗普誓言大幅縮減美國與中國的經濟關係。據特朗普說，“我們將在美國製造關鍵的製造用品，我們將創建'美國製造'稅收抵免，並將我們的工作帶回美國，並對那些背棄美國在中國和其他國家創造就業機會的公司徵收關稅。”

特朗普在周一的白宮新聞發布會上對民主黨的對手進行了詳細的抱怨。特朗普在談到美國公司時說：“如果他們實在是做不到，那就讓他們繳納大筆稅款，在其他地方建造它並將其運送到我們的國家。” “我們將禁止與外包給中國的公司簽訂聯邦合同，並責令中國對這種病毒在全球的傳播負責。”

該報道說，特朗普最近接受了將美國經濟與中國“脫鉤”的想法，這是美國對中鷹派的想法。他說：“無論是脫鉤還是對我已經在做的（對中國施加高額關稅），” “我們將結束對中國的依賴，因為我們不能依賴中國，我不希望他們像現在這樣建設一支軍隊，他們用我們的錢來建設軍隊。”

研究表明，與美國脫鉤將使中國的經濟增長降至3.5％。

特朗普沒有透露何時實施政策，而是將這些舉措作為第二階段議程的一部分。

特朗普批評了拜登。據該報道，特朗普說：“如果拜登獲勝，中國將獲勝，因為中國將擁有美國這個國家。” “這是我們歷史上最重要的選舉，不錯！是我們歷史上最重要的選舉。在我的管理下，我們將使美國成為世界製造業的超級大國，我們將一勞永逸地結束對中國的依賴。”

該報道說，特朗普試圖使中國成為選舉年問題。他將拜登描繪成北京的走狗，並試圖撇清責任責怪中國的冠狀病毒問題，因為民意調查顯示，公眾普遍反對總統處理大流行病。拜登反對總統的論點，指責特朗普對中國保持軟心，以確保在一月份達成所謂的“第一階段”貿易協議，並且只是在他的政府失去對冠狀病毒爆發的控制權之後才強化自己的立場。