白俄羅斯又有反對派成員遭逮捕

白俄羅斯因上月總統大選爭議爆發激烈抗爭，反對派所組成協調委員會的律師茲納科本是少數尚未被捕的成員之一，不過他的同事說，茲納科今天被數名蒙面男子抓走。茲納科曾是該協調委員會7名成員最後一位尚未被逮捕者。

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據法新社今天報道稱，白俄羅斯又傳反對派成員茲納科被捕消息。被捕入獄的前銀行家巴巴耶柯（Viktor Babaryko）曾是被看好的總統參選人，而茲納科（Maxim Znak）則是他的律師。巴巴耶柯的新聞聯絡部門透露，茲納科本應參與視訊會議但沒有現身，而是對這個組織發出「面具」這個字。一名目擊者也說，在茲納科辦公室附近的大馬路上，目睹數名身穿便服及戴口罩的男子拘捕現年39歲的茲納科。

茲納科的律師則表示，他的當事人的住處也被國家調查委員會搜索，並說茲納科將面臨法律訴訟。

除了72歲的女作家、白俄羅斯諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）之外，協調委員會（Coordination Council）主席團7名成員中，茲納科是最後一位尚未被逮捕者。

針對大選結果引發爭議，現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）領導的政府展開強力鎮壓，其他反對派成員大多已被拘捕或被迫離開白俄羅斯。仍留在白俄羅斯的最知名反對派人物柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova），昨天因撕毀護照及跳車以防當局把她驅逐出境後，於烏克蘭邊境被捕。

白俄羅斯總統大選上月9日落幕，反對派主要總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）拒絕承認盧卡申科贏得第6任期後，反對派成員籌組協調委員會以確保政權和平轉移。