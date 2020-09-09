美國5G基站趕走華為訂用三星和愛立信

據韓國三星電子宣布，將向美國最大移動通信運營商威瑞森通信公司供應新一代通信標準“5G”基站。訂單額為7.9萬億韓元（約合人民幣454.4億元），相當於三星基站相關業務年銷售額的1.6倍。據悉美國還向瑞典愛立信等下了訂單。

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據日本經濟新聞報道，三星將向美國最大移動通信商供應5G基站。該報道說，在通信基站領域，中國華為技術擁有最高份額，但在中美高科技摩擦背景下，越來越多的國家避免使用華為基站。三星在基站市場上排在全球第5位。韓國正在全球率先完善5G基礎設施，三星將在該領域運用此前積累的技術。

三星和威瑞森的合同簽到2025年，為期5年，三星負責在美國引進和維護5G通信基站。在國土廣袤的美國，當前尚只有部分區域提供5G服務。威瑞森通信計畫每年進行180億美元的設備投資，除了三星外，還向瑞典愛立信等下了訂單。

韓國於2019年春季啟動5G商用服務，正在全國建立5G通信網。三星打算運用在自己國家構建通信網的經驗，加快在海外拓展業務。在美國，三星一直為獲得訂單做準備，包括2020年1月收購網絡系統研發公司等。

日本經濟新聞說，根據英國Omdia公司的調查，在2019年通信基站市場上，華為的份額佔34％，排在第一位。其後是瑞典愛立信（24％）、芬蘭諾基亞（19％），三星僅排在第5位。