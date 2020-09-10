俄羅斯反對派領袖遭下毒 蓬佩奧質疑俄高層下令 莫斯科駁斥

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼疑似遭人下毒，正在德國救治。美國國務卿蓬佩奧質疑，這起事件可能有俄國高官授意。俄羅斯駁斥德國與美國的下毒指控，並稱毫無證據。德國輪值歐盟主席，要求俄羅斯當局限期數日給予解釋。

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據法新社消息，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼疑似遭人下毒，正在德國救治。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天表示，這起事件可能有俄國高官授意。

44歲的納瓦爾尼（Alexei Navalny）在俄羅斯擔任律師，是知名反貪腐運動人士，經常猛烈批評俄羅斯總統普京。納瓦爾尼8月在西伯利亞搭機前喝了一杯茶，在航程中突然病重，先在俄羅斯醫院救治後，被送往德國柏林繼續接受治療。

據蓬佩奧說，納瓦爾尼疑遭下毒事件很有可能是俄羅斯政府高階官員授意。蓬佩奧接受保守派電台主持人夏皮洛（Ben Shapiro）訪問時說：「我認為，全世界的人對這種行動都心知肚明。」據蓬佩奧指，「當人們看到異議人士遭下毒，並認知到高階俄羅斯官員實際上很可能是始作俑者，我認為這對俄羅斯人民來說很不利。」蓬佩奧還說，美國與歐洲盟邦都希望俄羅斯追究責任，並表示美國政府也會試着找出犯案人，「我們會關注這件事，我們會評估，並確保我們盡己所能降低事件重演的風險」。

據法新社報道稱，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼疑似遭人下毒，正在德國救治，德方認為他確實中了神經毒劑。俄羅斯昨天強烈抗議，指控德方說法毫無根據。俄羅斯外交部表示，已召見德國駐俄大使馮蓋爾（Geza Andreas von Geyr），抗議德方「對俄羅斯缺乏根據的指控及最後通牒」，且「德國明顯利用（納瓦尼的）狀況作為敗壞我國名聲的藉口」。

俄國外交部還呼籲德國回覆俄國檢方要求，提出醫療資料等證據，說明德國何以宣稱納瓦尼遭人施以神經毒劑諾維喬克（Novichok）。俄國外交部還表示，若德國拿不出證據，會被視為「具敵意的重大挑釁」，將損害俄德關係，並嚴重牽連國際情勢。

七大工業國集團（G7）外交部長稍早要求俄國迅速找出並起訴此案元兇。俄國外交部的回應是譴責這波「正在進行的大規模假新聞宣傳」，認為目的是「挑動制裁情緒」，而不是為了納瓦爾尼的健康，也不是為了找出納瓦爾尼住院的真正原因。

法新社說，納瓦爾尼的盟友表示，使用諾維喬克這種軍事級神經毒劑，意味唯一可能下手的就是俄國官方；但俄國政府極力否認。