捷克參議長訪台或真刮台灣熱風 多國表意願意造訪 反是台灣實情相勸待明年

儘管COVID-19疫情阻礙跨國境往來，近月來台灣卻接連迎來高層外國政要訪團；美國衛生部代表團及捷克議會代表團的來訪，也使賓主雙邊的國際能見度同步大增。台灣外交部內官員透露，由於訪團在防疫取經、合作洽談上均收穫不少，加上台灣的高規格接待，包括美、歐、日及亞洲其他國家政壇人士，也向台灣表達訪台意願。

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據上報今天透露，美日捷來訪掀各國哈台潮，外交部急勸“明年也很好”。據透露，除了美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）可能在今年內率團訪台之外，曾邀請外交部長吳釗燮親赴丹麥演說的北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、立場友台的瑞典外貿部長霍爾柏格（Anna Hallberg）據傳也都有意訪台。台灣外交官員透露，考量外賓來訪專案防疫任務負荷極大，以及外交部接待能量有限，對於部分非急迫性的訪台要求，只能懇請對方安排明年時間。

據該報道指，多國政要私下表態想訪台，台灣外交部怕接待不及。受限於防疫需求，國際間跨境往來及國際活動因而停擺，多項重大國際會議也改采線上形式進行。影響所及，台灣今年政壇盛事正副總統就職典禮，以及秋天的國慶大會，都未規畫邀請外國訪團；而推動台灣國際參與的年度例行性重大活動如WHA、APEC峰會、聯合國大會等，都因會議形式不同而使推案或參與方式有所調整。

據該報說，抗疫反成突破契機，也炒熱台灣國際聲量。原本以為是外交部業務因疫情“度小月”的一年，卻因為國際活動改采網絡進行，出現了許多突破契機；從最早的2月台灣公衛專家參與WHO線上專家會議，到五二〇美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）等多名外國政府高層以視訊方式祝賀蔡英文總統就職，以及蔡英文、吳釗燮、衛福部長陳時中及政務委員唐鳳等台灣政府高層以視訊方式參與多項國際會議，大幅提高台灣國際聲量。

在台灣疫情控制的情況下，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）及捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）先後率團訪台，其間又有日本前首相森喜朗來台悼唁前總統李登輝，在國際媒體大量報導下，台灣儼然成為疫情中外交活動的新熱點。

上報說，台灣外交官員透露，其實在韋德齊宣布規畫訪台之後，便陸續有一些國家政要向我方表達有意來台訪問的想法；在阿札爾及韋德齊先後來台訪問，掀起國際輿論熱烈討論影響下，近兩三個月來一直有外國政要私下向外館及外交表達希望訪台的想法。

據了解，除了鄰近的日本及其他亞洲國家有議員及卸任高層表達意願之外，近半年來對中國政策及兩岸問題討論頗多歐洲國家，也有政要與我方接觸，探詢安排訪台行程。尤其韋德齊之行在歐洲掀起一股“台灣熱”，原本在疫情之前就曾透露希望訪台的拉斯穆森等政要，更希望在情況許可之下早日訪台。

外交官員透露，外國政要有意訪台，台灣當然十分歡迎，但近月來提出訪台要求的外國政要人數明顯增加，不但超出外界想像，更超出外交部接待能量；加上目前是疫情非常時期，國內輿論對外賓的防疫措施要求極高，“外交泡泡”的專案防疫任務更讓外交部備感責任重大。面對部分不具急迫性的參訪計畫，台灣也只好請對方稍候至明年再安排。

據參與韋德齊訪團接待任務的官員舉例，阿札爾訪台接待由AIT及台灣外交部合力負責，人數較少、行程也相對單純，雖然任務繁重但不至太複雜；至於韋德齊一行則高達89人，成員包括政界、企業和隨行眷屬，必須依需求分不同路線安排，因此除了業管的歐洲司，外交部內各司處都派員支援，府、院及相關部會也有人力支援。

上報引述官員透露，任務繁重並不是問題，只是看到捷克團訪賓難得來台，想親身體驗台灣文化，卻因防疫而行動受限，為他們感到不舍；甚至有訪賓在嘗過蔡英文送的台灣小吃之後“懇求”接待人員讓他們“坐在車上看一眼夜市”，也覺得於心不忍，希望他們能在疫情過後再次訪台。