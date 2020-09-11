台灣軍方指控共軍連日在西南防空識別區內舉行大型軍演是嚴重挑釁
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台灣國防部與外交部昨天晚上幾乎同時舉行記者會，向國內外揭露這兩天大陸的軍機和軍艦大，在台灣西南方海空域舉行大規模海空操演，譴責中國的做法是嚴重挑釁。
台灣國防部透露，儘管台灣軍方以優勢兵力應變處理，而且戰志高昂，但仍採取「戰略容忍」，避免擦槍走火，不過共軍並沒有接受台灣的善意。
台灣國防部昨晚是由副部長張哲平率領高階將領舉行記者會，國防部聯二次長楊靜瑟表示，9日、10日接連兩天，中共海空軍約在上午7點到中午左右，從當面基地起飛，以蘇愷三十、殲十型、運八與反潛機等各型機種，配合海軍各型船艦，採取多兵力、多架次、多艘次，進入台灣防空識別區內西南海域和空域，實施海空聯合演訓。
據透露，大陸軍機是繞過北緯23度、東經118度的海峽中線南端進入台灣的防空識別區，因此實際操演的範圍約有三分之一就在台灣防空識別區內。整個大型操演部署了三股艦艇，最近的一股距離台灣南部陸地只有166公里。
台灣國防部還透露，9日當天，共軍出動戰機超過30架，實際進入台灣西南方海空域的約有21架次；配合的船艦至少有七艘以上；昨天的兵力部署和9日差不多。台灣始終派遣優勢兵力因應，迫使共軍無法達到目的，也無法再靠近台灣島。
台灣國防部補充表示，共軍以大規模兵力在西南海域待了非常長的時間，進行海空聯合操演，對台灣的空防形成嚴重挑釁，台灣始終避免擦槍走火，但善意沒有被中共接受，所以召開記者會，強調共軍此舉對台灣產生的威脅與不友善。台灣軍方強調，台灣是採取「戰略容忍」，避免擦槍走火，希望將軍方的苦心與努力向國人與國際說明，讓外界判斷到底是誰在這個區域進行挑釁與騷擾。
台灣國防部說，台灣理解共軍操演必有假想敵，但共軍在西南海空域不但大規模操演，當時也沒有美方機艦活動，這種針對性的嚴重挑釁，影響台灣空防安全，試圖壓縮台灣軍機軍艦的活動空間，台灣必須對外披露。
不過台灣國防部也強調，軍方並沒有因為這個狀況召回任何休假中的飛行員，共軍機艦也沒有包圍東沙島；這次的操演也不是國際媒體幾個月前所報導的「登陸操演」，因其操演兵力並沒有包括火箭軍與兩棲登陸船團或登陸部隊。
除了台灣西南方的軍事動態外，台灣東部也有動靜。國防部官員表示，海軍雷達9月9日、10日偵測到大陸情報船停留在花蓮及蘭嶼外海約40海里的地方，今天則在雷達屏幕消失，分析情報船可能退到90海里的雷達偵測範圍以外。
據了解，台灣中山科學研究院9日及10日在九鵬基地進行飛彈試射，射程高度為無限高，可能是試射天弓三型增程飛彈或雄二E增程飛彈，軍方分析，大陸情報船的出現，不排除是在搜集情報和參數。