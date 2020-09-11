日本擬派森喜朗等率團赴台參加告別禮拜

8月19，台灣副總統賴清德主持故總統李登輝治喪大員會議決定，9月19日舉行李登輝追思告別禮拜，10月7日舉行告別禮拜後，李登輝將安葬於五指山國軍示範公墓特勳區。為此，日本跨黨派議員聯盟“日華議員懇談會”擬派前首相森喜朗為首的訪問團，前往台灣參加李登輝的告別儀式。

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李登輝追思告別禮拜將於9月19日上午9時30分在北部新北市真理大學大禮拜堂，由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序進行。

森喜朗等人18日將搭乘包機抵達台灣。19日將出席告別禮拜，計畫當天返回日本，設想以非政府“特使”身份出席。

日本前首相森喜朗一行於8月9日午前從東京羽田機場乘包機出發，前往台北松山機場，在與台灣總蔡英文舉行會談後，前往設置李登輝追悼會場的台北市台北賓館，向李登輝遺像獻花並表示悼念。

森喜朗一行是李登輝逝世後最先訪問台灣的弔唁代表團。森喜朗一行結束弔唁後於8月9日晚上乘包機飛回日本。

8月的訪台時，森喜朗一行以進行核算檢測等為條件，被免除了作為新型冠狀病毒對策的回國後隔離兩周的要求，此次將採用相同措施。

李登輝於7月30日逝世。森喜朗8月9日與“日華議員懇談會”會長古屋圭司及首相安倍晉三胞弟、自民黨眾議員岸信夫等一行赴台弔唁。

“日華議員懇談會”一行8月19日曾在日本國會內進行有關李登輝弔唁團訪台的報告會，台北駐日代表處代表謝長廷應邀參加了報告會，鑒於美國派衛生部長阿紮爾訪台，台灣中央社記者8月19日問古屋圭司日本向台灣派遣高官的可能性，古屋圭司表示：不僅是議員訪台，也期待日本高官訪台，並會促進政府實現高官訪台。