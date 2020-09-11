警方反毒組宣布逮捕15人涉嫌炒賣壹傳媒股票

香港人炒賣股票無日無之，但原來炒賣被北京視為反中亂港媒體的壹傳媒股票，也屬違法，更奇怪的是出手抓人和高調召開記者會的不是證監會或警方相關部門，而是毒品調查科，儘管這個部門下也有一個財富調查組。

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警方上月出動200人浩浩蕩蕩進入蘋果日報母公司壹傳媒大樓，進行高調搜查並帶走部分高層，同日又在不同地點拘捕壹傳媒創辦人黎智英和他的兒子。但事後壹傳媒股價不跌反升，蘋果日報在翌日更告售罄，之後多日廣告版面“爆滿”，反映不少人以行動支持備受打壓的壹傳媒。

但根據警方的說法，壹傳媒的股價一度急升，原來是因為有人刻意炒作所致。

警方毒品調查科10日召開記者會宣布，15人涉及炒賣壹傳媒股票而被拘捕，他們分別被控“串謀詐騙”及“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）。不過蘋果日報引述有“廉署剋星”之稱的律師林炳昌表示，警方的行為相信是出於政治考慮，目的是威嚇有意購入壹傳媒股票的投資者；立場屬於民主派的任建峰律師亦懷疑警方的動機，因初步調查階段便高調公布，或阻礙查案進度。

毒品調查科總警司鍾詠敏在記者會上表示，8月10日壹傳媒創辦人黎智英及多名高層被捕後，壹傳媒股票交投極不尋常，警方調查後發現，有14名男子及一名女子以手機WhatsApp作溝通工具，涉操控股價共獲利3870萬元（港幣，下同）。行動共撿獲14部電腦、19部手提電話及一批銀行文件，並凍結相關股票及銀行戶口約3300萬元。被捕人士中，最年輕僅22歲，最年長為53歲。

毒品調查科財富調查組警司鄒祥有表示，警方基於多個懷疑展開行動，指被捕者互相認識及有聯繫，股票組合近乎一樣，共通點是同一時間以同樣價位，買入或沽出壹傳媒股票，成交量介乎十幾萬至數百萬股不等，形容他們在股價低位時作出“高頻交易”，三日間總共執行1.32萬次交易，牽涉近16.9億股，占期內交投量23.8%，以營造該股交投活躍及股價不斷上升現象，然後派貨，令接貨的投資者蒙受損失，又認為涉案人士資金與他們的職業不匹配。鄒指調查仍在較早階段，涉案人士背後或有操縱者，故會繼續調查資金來源去向，不排除有更多人被捕。警方並聲稱，有一名長者蝕過百萬元向警方作出投訴，因而展開調查。

多名記者追問事件，尤其證監會有何角色成為關注。鍾詠敏初時指與不同監管機構互不幹預，“不會知道大家做的事”，不知道證監會有沒有就事件展開調查。惟後來蘋果日報記者指財富調查組有與證監會簽訂協議設溝通機制，追問警方採取行動前有否與證監會作溝通，鍾改口稱財富調查組與證監會的內部通訊或聯絡，“這方面我不方便講”，並聲稱外界覺得事件針對壹傳媒，但警方並非針對壹傳媒，而是針對利用壹傳媒去騙人、令股民有損失的人。

然而，警方的行動引起多個界別不同質疑。律師林炳昌告訴蘋果日報，按警察通例，警方有權以串謀詐騙及洗黑錢名義拘捕他們懷疑的人士，但港府設立不同執法機構，原意就是各司其職，證監會在證券相關的調查權力能覆蓋較多範圍，如需警方協助會展開聯合行動。林續指，今次警方單方面出手是合法，但不合理及不合規則，與以前河水不犯井水有別，認為行動明顯和政治有關。

警方不按常理代證監會調查涉嫌造市，另一律師任建峰則質疑警方今次調查策略，因調查初期便高調公布案件，或阻礙查案進度，而且若由證監會調查或更合適，“被捕者有權利保持緘默同請律師，但證監系有權叫任何人會面，所有被會面者都沒有權保持緘默要答問題”。雖然被會面者可有權請將有關口供不作呈堂證供，但至少證監可交由市場失當行為審裁處作民事索償，或再交由警方作進一步調查。他續稱，“但現在已經通天，打草驚蛇，答你問題都會審慎回答。”

香港程式交易研究中心董事歐陽一心指出，正常投資者不具備進行高頻交易的條件，因一般僅大型投行有足夠資源，租借鄰近港交所的地點置放伺服器等，及購買網速以納秒衡量的網絡服務，而家用的網絡只達微秒。投資者學會主席譚紹興認為，操縱股價案件中，要證明涉事人士買賣動機是是為了造市非常困難，一班人在WhatsApp群組約定頻密買入，其動機可能是為了搶貨，而不是為了製造交投活躍假象。