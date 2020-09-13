蓬佩奧質疑林鄭保障12港人權利承諾外交部駐港公署反駁

上月12名港人疑坐船潛逃台灣被廣東海警截獲，目前被扣留在深圳看守所，特首林鄭月娥回應事件時曾承諾保障上述12港人的公民權利，但美國國務卿蓬佩奧11日發表聲明，對林鄭的承諾表示質疑，對此中國外交駐港公署昨（12日）發表聲明，不點名批評美國“個別政客”對事件“指手畫腳、說三道四”。

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蓬佩奧的聲明表示美國深切關注12名香港民主社運人士於廣東省被扣押，又質疑香港行政長官林鄭月娥對保障公民權利的承諾，促請當局確保被捕人士得到正當法律程序的對待。

此外，蓬佩奧早前在推特發文批評港府施政“嚴酷”（draconian），蓬說：“民主、尊重基本自由以及政府問責，才是通往香港穩定的最佳途徑，而非限制言論自由、延遲選舉和限制行動等嚴酷作為。”

外交部駐港公署12日發表聲明回應，不具名批評美國“個別政客”就12港人涉潛逃案件“指手畫腳、說三道四”，對此表示強烈不滿和堅決反對，並要求美政客遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務及干涉中國內政。

外交部駐港公署發言人表示，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案及保障嫌疑人各項合法權利，嚴格按照“一國兩制”原則處理涉及內地和香港的案件，稱美方“無權置喙”。

發言人又指出，美國自身經濟社會問題不斷，種族衝突事件頻生，新冠肺炎感染和死亡人數高企，應集中精力處理好國內事務，批評個別政客不務正業，對其他國家內部事務“表現出異乎尋常的關心，橫加干涉”，卻對本國存在的嚴重問題視而不見。