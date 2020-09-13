12港人被扣深圳逾20日家屬哭訴難見一面港府只會卸責

12名港人上月23日懷疑坐船潛逃台灣途中被廣東海警截獲，被扣留深圳禁見超過20日，家屬和受到委託的律師難見一面，他們的家屬12日召開記者會哭訴與親人猶如生死兩隔，並且批評香港政府部門愛理不理，相互卸責，“當他們（被扣留深圳人士）不是人”。

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目前在深圳鹽田看所受被扣留的12人，當中包括被控違反國安法的“香港故事”成員李宇軒，以及被大公報和文匯報形容為“黑暴分子”的香港青年。

他們其中6人的十多名家屬，在民主黨塗謹申及民主派議會陣線朱凱廸的陪同下召開記者會。家屬們表示，委託的律師未能與被扣留者會面，部份律師已經帶備中國公證書，但當局竟然稱拘留者已委託“官派律師”，拒絕會面的要求。

家屬昨提出四大訴求，包括促請當局讓家屬委託律師與拘留者會面；要求中國當局提供合適藥物給被拘留者；准許被拘留者致電家屬；要求港府確保港人權利獲保障，並立即將12人由內地接回香港。

過去兩周，家屬多次向大陸政府和港府不同部門求助，但始終無法知道家人消息。被捕者家屬Derek說，上月28日收到大陸公安當局發出的《港澳居民被採取刑事強制措施情況通報表》，根據表上電話聯絡大陸的聯絡人，但對方屢稱無法核實其家屬身份，要求他們親身到大陸為被捕者安排律師，或向香港警方求助。

他其後致電香港駐粵經濟貿易辦事處，駐粵辦建議家屬聽從公安要求找律師。已找到律師的Derek大嘆自己被“推來推去”，至今律師也未能與被扣押者會面。他指若港府無法提供協助，不排除會上訪。

另一被捕者鄧棨然的弟弟透露，哥哥患有哮喘及皮膚病，每日均需要吸入哮喘藥物。他說曾向大陸的聯絡人表達哥哥的病情及藥物需要，但對方同樣以無法證實其身份為由推搪，又要求他聯絡港警協助，惟港警“又將皮球踢給鹽田看守所，怎辦呢？”。他擔心哥哥已因哮喘而死，只是當局隱瞞消息。

鄧棨然的弟弟批評，林鄭月娥曾自稱港人母親，若為母者發現兒子走失，勢會用盡方法尋回兒女，如今林鄭卻在此事上表現出不屑的態度：“既然她（林鄭）講到自己真的是香港人的母親，我看不到有任何行為，與她所講的相稱⋯⋯你如何可以說自己是香港人的母親呢？”

被捕者李子賢的媽媽指，這是12條人命，特區政府卻不聞不問，她斥林鄭政府不視被扣押的港青是人，“我覺得他們（林鄭政府）當他們（被扣押者）不是人，但他們始終是香港人，有什麼事情都應該返回香港，我覺得她身為特首應該保護香港市民，我覺得她好像沒做過什麼”。

本身是執業律師的塗謹申指， 2018年有4名港人在菲律賓因藏毒罪被判囚終身，林鄭當時多次去信菲律賓政府表達關注，亦有促請中國駐菲律賓大使探望在囚港人表達關心，做法積極，但今次事件做法明顯不同，例如他曾寫信請駐粵辦到鹽田看守所探訪12名港人，可是駐粵辦都在回信時迴避有關問題。

塗謹申又指，林鄭有必要保障被扣押港人的合法權益，並促請警方儘快要求內地交還12人給香港。

美國國務卿蓬佩奧日前就曾發表聲明，質疑林鄭月娥對保障12名港人權利的承諾，但卻遭到外交部駐港公署不點名反駁（詳見另稿）。