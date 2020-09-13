日本：安倍首相接班人選與政治延續性

日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）因健康原因辭職提前結束其任期後，誰將接班的謎底按計畫周一揭曉。執政的日本自民黨（PLD）需要一名接班人，主導留守內閣直到2021年秋季。目前最熱門的人選是菅義偉（Yoshihide Suga）。

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據本台RFI法廣周日（2020年9月13日）的法文報道，菅義偉之所以最熱門，這是政治延續性的選擇。菅義偉自安倍晉三於2012年勝選執政以來，一直出任內閣官房長官一職，沒有中斷過。

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回顧安倍首相8年任期，創下了日本在任時間最長首相的記錄。安倍經濟學（Abenomics）,這是安倍晉三在上任初期為重振日本經濟所提出的一系列經濟政策。如果說確有成效，但不如預期，而且，Covid-19疫情正在把一切經濟成績化為烏有。安倍晉三沒有按承諾，為日本的現代化展開結構性改革，其運作依然繼承了日本二戰後的模式。

不過，在國際上，安倍達成了多項自由貿易協議：與歐盟；創立跨太平洋夥伴協議並在美國退出後保持活力。他還提出了自由和開放的印太戰略，旨在抗衡中國與 « 新絲綢之路 »。

日本沒有改變 « 和平憲法 »

日本與鄰國關係依然複雜：與中國，儘管有一點改善；但在朝鮮半島問題上，日本被美國邊緣化。安倍還把原先依賴美國的防衛予以多元化，與澳大利亞ˎ 印度ˎ 英國和法國簽署了戰略協議。安倍任內的最大遺憾，如果說他成功進化了日本自衛隊的功能，從今往後，在盟國受到攻擊時可以提供支援，但他還沒有成功改變日本二戰後的«和平憲法 »。

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