建制派料12港人須服刑後才有可能回港 塗謹申憂華春瑩發言有害涉事者權利

在中國外交部發言人華春瑩指12名偷渡港人涉嫌企圖將香港從中國分裂出去後，人大常委譚耀宗和特首智囊湯家驊均表示，相關人士在中國內地犯法，會在當地受審及服刑後，才有可能返回香港。湯更預料，內地部門以國安法檢控12人的機會相當低。不過，民主黨議員塗謹申憂慮，華春瑩高調錶態，擔心涉案人士的法律權利更加不受保障。

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12名港人自8月23日起被中國當局拘留後一直沒有消息，在港人家屬召開記者會哭訴後，深圳公安局鹽田分局昨(13日)在微博首次確認，指該12人涉嫌偷越國（邊）境犯罪，正被刑事拘留；但外交部發言人華春瑩卻在社交網站貼文，指該12人是企圖把香港從中國分裂出去的勢力。

其中一名被刑拘的港人鄧啟賢的弟弟在電台節目中指出，華春瑩的說法荒謬，因為其兄長在港的案件仍未開審，遑論定罪，中國當局有什麼數據指其兄長犯法，現時華的說法令他們更憂慮。他更批評港府沒有協助他們與被刑拘的家人。

曾經為被刑拘港人的家屬召開記者會的本土派議員朱凱迪在同一節目指出，華春瑩的說法是「扣政治帽子」，即使日後真的以偷渡罪起訴，仍可藉機把12人定性為「港獨分子」，以配合中國官方未來的政治宣傳，例如透過「電視認罪」的方式，公開聲稱自己不應參與港獨。

與朱一起協助家屬召開記者會的民主黨立法會議員塗謹申出席另一電台節目時表示，中國當局處理12名港人的方式，與過往不同，包括沒有將有關人士遣返香港處理，甚至是家屬委託律師也無法接觸刑拘港人，只獲「官派律師」。他憂慮，華春瑩在社交網站的言論是「高姿態」響應事件，擔心涉事港人的法律權利更不受保障，他促請港府要求中國內地把涉事港人送返香港。

不過，本身是資深大律師的特首智囊湯家驊各香港電台指出，12人涉嫌干犯偷越國（邊）境罪，案發地點在中國，中國有權是否把人遣送返港，但港府無權要求中國內地將有關人士引渡回港。

他又說，有關人士涉嫌偷渡，犯罪地點在中國內地，便應在內地受審和服刑，刑滿後才由內地部門決定是否將他們移送回港。他補充，據他了解，有關人士大部份都不是觸犯港區國安法，即使其中一、兩個人涉嫌觸犯港區國安法，但看不到有關案件符合《港區國安法》第55條規定的特定情況，認為由內地部門執行國安法並進行檢控的機會相當低。

另外，港區全國人大常委譚耀宗表示，華春瑩的帖文是回應美國的說法，主要是認為美國甚麼事都要管。他表明，不知道涉事港人會否以涉嫌干犯國家安全相關罪行被起訴，相信內地執法部門正在就案件搜證當中，根據中國刑法，一旦將12人起訴及判刑，被告服刑完畢便可返回香港。