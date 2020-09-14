菅義偉高票當選自民黨總裁

在9月14下午在東京新高輪格蘭王子大飯店舉行的自民黨新的總裁選中，現任官房長官菅義偉與現任自民黨政調會長岸田文雄及前幹事長石破茂參加了角逐，結果現任官房長官菅義偉獲得超過半數的選票377票，高票當選自民黨新總裁。

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在9月16日召開的臨時國會上，菅義偉將被指定為新的日本首相，成為日本第99代首相，並組成新的內閣。由於這次選舉時安倍是在任期到期之前中途辭職，他的任期原本到明年9月末，因此菅義偉的任期也到明年9月末為止，到了明年9月末，自民黨還會展開爭奪總裁的新的選舉。

在這次選舉中，議員票有394票，都道府縣聯合會代表票有141票，總共535張選票，有效票數為534張，而在14日的投開票中，菅義偉獲得377 張選票；岸田文雄獲得89張；石破茂獲得68張，菅義偉得票過半數，沒有經過決戰就高票當選。

而在14日的投開票中，菅義偉獲得377 張票；岸田文雄獲得89張票；石破茂獲得68張選票，菅義偉得票過半數，沒有經過決戰就高票當選。

按照自民黨的黨章，如果上一任自民黨總裁任滿到期，將由自民黨所屬國會議員、日本全國的自民黨黨員、黨友一起投票。在本次總裁選舉中，如果採用這種選舉方法，自民黨國會議員票為394票，黨員黨友票也為394票，如果參選者都沒有超過半數，將舉行得票排前兩位的參選者進行決勝選。

而自民黨黨高層認為首相突然辭職屬於黨章中的“需要緊急應對”的狀況，決定不實施黨員和黨友投票，而是採取眾參兩院全體議員投票加之每一個自民黨都道府縣聯合會派3名代表參加選舉的方式舉行。

選舉結束後，安倍首相登台對菅義偉表示祝賀，他高度讚揚菅義偉，說他是令和時代最合適的自民黨新總裁。

繼安倍首相之後，菅義偉登台致辭，他說，遇到新型冠狀病毒的流行這一國難，政治上不能有空白，必須跨越危機，繼承安倍總理所進行的工作，並進一步推進，這是我的使命。