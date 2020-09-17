聯合國指控委內瑞拉系統性侵犯人權犯危害人類罪 馬杜羅罪責難逃

聯合國委內瑞拉國際獨立事實調查團發布首份報告指出，委內瑞拉總統馬杜羅，以及內政和國防部長對於國內發生的法外處決、強迫失蹤、任意監禁和酷刑等一系列嚴重侵犯人權行為完全知情，他們下達命令、協調行動，為此類犯罪行為提供了計畫和政策領域的支持。

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據聯合國星期三指控：委內瑞拉系統性侵犯人權行為構成危害人類罪。總統馬杜羅及其政府罪責難逃。

聯合國人權理事會獨立調查團在這份長達411頁的報告中指出，儘管委內瑞拉麵臨危機，國內形勢緊張，政府也擁有維護公共秩序的職責，但政府、國家機構及與之合作的團體“自2014年以來計畫並實施了”極其嚴重侵犯人權行為，這些行為“並非孤立事件，而是依據國家政策，在軍隊指揮官和高級政府官員知曉或直接支持的情況下加以實施。”

調查團指出，即便是保守估計也顯示，委內瑞拉國家機關所實施的處決數量居拉美地區之首。

調查團表示，據稱是為打擊犯罪而設立的委內瑞拉“人民解放運動”（Operations for People’s Liberation，OLP）在2015到2017年間實施了大量任意監禁和法外處決。調查團共調查了140起相關事件，涉及遇害者413人，其中部分人員遭到近距離槍殺。

調查團表示，被委政府大肆讚揚的“人民解放運動”的行動模式主要為組織數百名全副武裝的人員突襲一個特定地區，有時甚至動用裝甲車和直升飛機。2015年9月，全國第二大城市馬拉開波（Maracaibo）的一次行動共導致5人死亡、60多人遭到監禁，其中大多都是結束勞動後返家的漁民，女性受到虐待、房屋遭到洗劫。

經調查團仔細審核的行動中，共有8次行動導致了10人以上的死亡。在其高壓手段遭到廣泛批評後，委政府將其改組為“人民解放人道運動”，並在2017年徹底廢除了這一組織。

然而，調查團表示，法外處決仍然持續在委內瑞拉發生，該國兩大安全部隊，隸屬於國家警察的刑法和刑事調查組（CICPC）和特別行動隊（Special Action Forces，FAES）所實施的法外處決佔到總數的59%。

調查團表示，2016年10月在米蘭達州巴洛文托區開展的一次行動最終演變成一場屠殺，12名30歲以下的人員遭到法外處決並被埋入亂葬坑中，其中兩人的頭蓋骨被子彈擊穿，10人的胸、頸和頭部疑似遭大刀砍傷，共有35人遭到監禁，部分人員遭受酷刑，另有5人至今下落不明。

調查團表示，特別行動隊應該解散，安全部隊中的相關人員和指揮官應被追究責任。

調查團表示，委內瑞拉國家情報局（SEBIN）對持不同政見者、人權活動家，以及其他被視為反對政府的人員開展有針對性的鎮壓行動，而軍事反情報總局（DGCIM）則主要針對據稱涉嫌造反或發動政變的軍隊人員以及與之有關聯的平民。

調查團表示，遭到上述機構監禁的人員一般都被關押在條件惡劣的設施內，這些設施不屬於政府監獄系統，常常就在兩家機構位於首都加拉加斯的總部，或是非正式的所謂“安全屋”內，受害者有時以莫須有的罪名遭到起訴，證據均系偽造，應有的司法程序遭到公然漠視。

調查團表示，部分情況下，上述監禁構成短期的強迫失蹤、酷刑，以及殘忍、不人道和有辱人格待遇，它們或是為了讓被監禁者坦白認罪，或是作為懲罰的手段。一位前任國家情報局負責人告訴調查團，使用窒息、毆打、電擊、殘割肢體、死亡威脅、以受迫姿勢遭到捆綁和心理折磨等酷刑手段是該機構的一種“文化”。

調查團成員考克斯（Francisco Cox）表示，“情報機構還對男性和女性的持不同政見者實施性暴力，包括強姦或使用工具強姦、威脅強姦遭監禁者本人或其家人、強迫裸體，以及對生殖器進行毆打和電擊等。這些性暴力行為同樣構成酷刑或殘忍、不人道和有辱人格的待遇。”

據考克斯表示，“上述針對平民的任意監禁、短期失蹤和酷刑是一種系統性的政策，旨在壓制針對馬杜羅政府的反對意見。情報機構的指揮官和高級官員完全知曉此類犯罪行為的存在，此類行為的發生地常常就在他們日常辦公的大樓內。調查團在報告中共記錄了超過45名情報機構官員的姓名，他們對此類侵犯人權行為負有直接責任，應該受到調查和起訴。”

據調查團表示，2014、2017和2019年，委內瑞拉分別發生大規模抗議示威，政府的應對行動也日益暴力，有36名示威者遭到殺害，被捕的示威者在監禁期間遭受毆打、羞辱、性暴力和性別暴力，以及其他酷刑和虐待。

此外，隨着近來委政府日益依賴軍隊和民間親政府機構合作以維護公共秩序，被稱為“集團黨”的武裝平民團體也對示威者實施了殺害，在至少7起相關事件中，國家機構未能採取干預措施。

調查團成員賽爾斯（Paul Seils）表示，“對示威活動的管制，以及授權此類管制行為的體制令人十分擔憂。這種體制意在通過暴力方式阻撓和妨礙和平集會，系統性地對被捕的示威者使用酷刑和虐待尤其引人關切。這不是暴力團體的行為，而是政府政策的一部分。”

據聯合國調查團表示，委內瑞拉的侵犯人權行為發生在民主和法治逐漸瓦解，司法獨立受到侵蝕的背景下。委司法體系未能對其他國家行為體實施約束，不當政治影響對司法獨立的破壞程度仍需通過進一步調查來加以明確。

調查團同時呼籲“國際刑事法院，以及其他司法機構，在本國法律範圍內，考慮對調查團報告中所確認的侵犯人權和犯罪行為肇事者採取法律行動。”

據聯合國官方消息，聯合國委內瑞拉國際獨立事實調查團於2019年9月根據人權理事會決議設立，任期一年，旨在調查2014年至今在委內瑞拉發生的法外處決、強迫失蹤，任意監禁、酷刑和其他殘忍、不人道和有辱人格待遇等侵犯人權行為。委內瑞拉政府並未回應調查團進入該國開展工作的申請，新冠疫情也為調查工作帶來嚴峻挑戰，但調查團還是完成了274次遠程訪談，並詳細調查分析了大量司法文件，以及公開和機密材料。

調查團將於9月23日向人權理事會提交該份報告。