全球新冠疫苗獲取機制今截止指缺錢 中美或仍不參加

世衛組織、歐洲聯盟委員會和其他夥伴於今年4月設立了獲取2019冠狀病毒病工具加速計畫，以促進疫苗、診斷和治療的開發和公平分配。迄今為止，已有170多個國家表示有興趣加入這一疫苗全球獲取機制基金，這將保證獲得世界上最大的候選疫苗組合。沒有消息說中國與美國決定參與了這一項全球計畫。疫苗開發已經成為世界各國尤其是大國間競爭領域。

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據聯合國官方消息，加入全球新冠疫苗獲取機制最後期限今天到期，世衛組織呼籲各國勿失良機 。

世衛組織總幹事譚德塞昨天在日內瓦向成員國通報有關新冠疫苗的進展情況時敦促尚未加入全球新冠疫苗獲取機制（COVAX）的國家在18日最後期限到來之前向免疫聯盟提交承諾協議，以加入這一計畫。

據譚德塞指，世衛組織、歐洲聯盟委員會和其他夥伴於今年4月設立了獲取2019冠狀病毒病工具加速計畫，以促進疫苗、診斷和治療的開發和公平分配。然而，獲取2019冠狀病毒病工具加速計畫要按計畫運行，必須獲得資金。至今已獲得30億美元的投資。這雖然導致啟動階段獲得成功，但這只是擴大規模和產生影響所需的剩餘350億美元的十分之一。現在立即需要150億美元來保持現有勢頭。

稍早多方報道指中美兩國沒有參加這一計畫。至此沒有消息稱中美兩國改變主意加入到這一計畫中來。