史達偉：中國近期舉動是無法紀霸凌 呼籲各國直面抗衡

美國國務院亞太事物助理國務卿史達偉(David Stilwell)9月17日在出席國會參議院外交委員會涉華問題聽證會時表示，中國近期在全球的舉動，並非一個負責任的全球性大國所為，“而是目無法紀的霸凌”。

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史達偉當天出席了美國會參議院外交委員會舉辦的題為“在印太和其他地區推進美國參與和抵制中國”的聽證會。與他共同作為證人出席這一聽證會的還包括，美國國務院西半球事務局首席副助卿朱莉·鍾(Julie Chung)和負責歐洲與歐亞事務的代理助卿里克（Philip Reeker）等。

作為聽證會上第三位出場的美國務院高官，史達偉在準備好的證詞中指出，美國不是想讓其他國家就中國議題選擇站隊，而是呼籲他們應起來抗衡中國的“惡意行為”，以保護自己的主權和經濟利益。他同時指，美中競爭不一定引起衝突，兩國利益一致時，美方尋求跟北京合作，例如朝鮮問題。

史達偉提到，過去幾個月北京作出“特別惡略”的行為，包括中印邊境衝突，以及南中國海、圍繞台灣和中日具有爭議水域的挑釁行為。而在對其國內的政策上，他指出中國當局試圖抹殺蒙古和西藏文化，持續於新疆進行鎮壓和強迫勞動行動，並於香港實施“嚴酷”的國安法。

史達偉說，“這些都不是一個負責任的全球性大國所為，而是目無法紀的霸凌。”他還提到，美方將繼續發展和台灣的關係，提供武器確保台灣可以自衛，但強調華府恪守“一個中國”政策。同場出席聽證會的里克還介紹稱，美國正在和歐盟安排本月稍後或下月初舉行高級別會談，針對中國問題展開對話。他指出，歐洲“可以說”是中國取代美國全球領導地位的中心陣線，但俄羅斯仍然是在歐洲的主要軍事威脅。