布蘭斯塔德：家庭原因離任駐華大使 返鄉為特朗普義務助選

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）9月17日在接受鳳凰衛視專訪時表示，其從大使位置離職是因為家庭和個人原因。他還透露稱，在回到美國後將以義工身份，協助總統特朗普競選。

廣告 繼續瀏覽後續

日前突然宣布離任的布蘭斯塔德談到，“我的兒子非常投入地參與到了特朗普的競選連任團隊中。我將以義工的身份來幫助他......我將純粹是一名志願者”。他還指，太太同自己，想念在艾奧瓦州的兒孫，兩人認為是時候回去，他們希望回到艾奧瓦州，見到家人同朋友。

布蘭斯塔德認為自己任內的最大政績就是曾參與中美經貿磋商，並見證了兩國之間“第一階段”貿易協議的簽署。他說，“我認為，最大的成就是，這是一個漫長而艱難的過程……他們為達成一個我認為是公正和互惠的協議而奮鬥了很長時間，並且將為我們兩國帶來真正的改變。”

採訪中，布蘭斯塔德還提到，他在上任之初曾公開說過，希望訪問中國的所有省份，但受到今年疫情的影響，最終只訪問了26個省份。他指這是自己任上的遺憾，但希望未來仍有機會完成這個心願。近日，布蘭斯塔德曾撰寫文章投書官媒《人民日報》遭拒，引發外交風波，在事件曝光後，他突然宣布離任，將於下月初返回美國。

另據香港電台報導，布蘭斯塔德提出，美中過去三年多在重設和重新平衡雙方關係上，取得重大進展，但仍有很多工作要做，美方想有一個以公平對等為基礎，結果為導向，具建設性的雙邊關係。他指出，美國依然致力推進印太地區和平安全，敦促中國在內的國家尊重國際法，包括南海航行自由，美方會繼續對台海的安全穩定作出貢獻，呼籲兩岸以和平對話方式接觸。

布蘭斯塔德強調，美國不尋求圍堵中國，想見到中國繁榮，作為一個全球體系具建設性的支持方，雙方有共同責任，重設這個重要關係，讓它長期可以對等公平、可持續，確保兩國和全世界穩定。另據《華爾街日報》引述知情人士消息，泰里·布蘭斯塔德卸任後，美國駐華使團副團長傅德恩（Robert W. Forden）將以臨時代辦身份負責管理使館的日常工作，直到新任駐華大使抵達中國。提名新任駐華大使並經美國參議院確認的過程預計需要幾個月的時間。