拜登：俄羅斯是一個對手 中國是一個重要競爭者

2020年美國總統大選民主黨候選人，前副總統拜登9月17日在出席由美國有線電視新聞網（CNN）舉辦的競選活動與民眾對話時表示，在其看來俄羅斯是美國的一個對手（opponent）。當被主持人安德森·庫珀（Anderson Cooper）追問是否將中國看作對手時，他回答指，“中國是一個競爭者，一個重要的競爭者”（serious competitor）。

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拜登在回答了一名參加這一於其出生地賓西法尼亞州斯克蘭頓（Scranton）市舉辦的市民大會（town hall）的女性，提出的其將如何對待俄羅斯與特朗普總統之間關係，“我們如何知道後者從多方面使美國陷入危險的”問題後，再次談到了俄羅斯話題。

對此，主持人庫珀提到美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher A. Wray）當天再次指控俄羅斯正在積極干預美國大選，特別是針對拜登的選情，拜登則曾多次強調如果俄方繼續干涉美國選舉，將讓莫斯科為此付出經濟代價，能否對此作出進一步解釋，到底要讓俄方付出何種代價。

拜登回答說，“如果我更為詳細地說出來的話則並不謹慎，但我可以向你保證，他們將付出代價。”庫珀稱，“你是否相信俄羅斯是一個敵人？”拜登回答說，“我相信俄羅斯是一個對手，我確實（如此相信）。”他說，“普京的綜合目標是拆散北約，從根本上改變歐洲的局勢，使得他們不用再繼續面對一個完整的北約團隊，他比任何一個單一的國家強大。”

拜登說，“看看現在正在發生的事情，看看正在白俄羅斯發生的事，特別是普京的反應，看看在羅馬尼亞發生的事，看看（那裡）一些國家的威權主義性質正在發生變化”。

隨後庫珀問道，“你是否將中國視為一個對手，因為總統說你靠中國靠得太近，以歡迎他們進入國際社會。”庫珀話音未落，拜登露出笑容說，“我不是這個人，你看，我們現在與中國有着比任何時候都要嚴重的貿易逆差。而在我們執政時，就他不停說及的世貿組織情況，該組織剛裁定他的貿易政策違反了世貿組織規則”。

拜登說，“（我們執政時）在世貿組織提出了16次訴訟”。在他尚未說完話時，庫珀追問道，“你是否將中國視為一個對手？”對此，拜登回答說，“我視中國為一個競爭對手，一個重要的競爭對手。這也是我為什麼認為我們必須加強在亞洲的（外交）關係、我們的聯盟。”

拜登續稱，“這也是為什麼我們必須明確，如果你記得的話，我過去在中國時曾明確指出，習告訴我，‘他們正在（南海）設立一個防空識別區’，我當時與（我們的）國安團隊在一起。我的回答是，‘我們不會對此理睬，你認為我們將怎麼做，降下來？我們將（派遣軍機從中方的識別區上）飛過去’。”“我們將遵守國際規模，這正是我們將做的，並堅持他們也這樣做，”拜登說。

同樣在這一市民大會上，當拜登就疫情管理糟糕向特朗普發起攻擊時還特意提到了，美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）的就13個國家領導人的民眾信任度進行電話調查的結果顯示，對特朗普的不信任度超出了普京和習近平。