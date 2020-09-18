特朗普改了主意 不參加聯合國領袖視頻會

美國總統特朗普今天透過幕僚官員，告知不去聯合國大會的新想法，稍早特朗普曾經高調說親自參加聯合國大會，並說就算疫情威脅，別的國家領導人不去，他也要到場參加聯合國大會。聯合國大會今年安排在9月21日到9月29日以視頻形式舉行。消息沒有說明特朗普是否對視頻會議方式不感興趣。稍早，中國官方消息說習近平將參加聯合國大會視頻會議。

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據法新社今天報道說，聯合國大會將登場，特朗普說不會親自參加。據白宮幕僚長今天在空軍一號上告訴隨行記者，美國總統特朗普不會親身參加下周的聯合國大會。但特朗普上月才說就算其他全球領袖因為疫情不敢前來，他還是想在紐約的聯合國大會會議廳發表演說，如今改變心意。

該報道稱，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）徹底打消外界懸念，在陪同特朗普前往威斯康辛州造勢途中告訴媒體，總統不會親自參加聯合國大會第75屆會議。由於全球陷入衛生危機，大會主要將透過視訊舉行。

聯合國大會供各國領袖輪番發表演說，今年安排在9月21日到9月29日舉行。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在15 日的本屆大會開幕講話里強調，今年會議將着重在全球對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的因應措施，以及「和平與安全、裁軍、人權、性別平等與永續發展」等議題。