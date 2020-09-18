美國民主黨議員提反制中國10年計畫

美國民主黨議員計畫提出一項價值超過3500億美元的法案，用於在未來十年內提升美國的工業產能，以減輕美國對中國經濟的依賴。這項法案的重點是提升美國在科技領域的研發能力，並將在未來四年間為此撥款3000億美元。此外，法案還將額外對美國半導體業投資約160億美元，協助美國在這一領域持續領先中國。

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據自由亞洲報道稱，美民主黨議員提出數千億美元法案，花十年反制中國。美國民主黨議員周四計畫提出一項價值超過3500億美元的法案，用於在未來十年內提升美國的工業產能，以減輕美國對中國經濟的依賴。

這項法案是由參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和民主黨參議員梅內德斯(Bob Menendez)於昨天共同提出的，旨在改善美國的製造業能力和基礎設施，以便提升美國企業的競爭力。據舒默表示，這項法案是對中共的掠奪性貿易手段和攻擊性軍事行為的反制，並將鞏固美國的同盟關係。

據該報道，這項法案的重點是提升美國在科技領域的研發能力，並將在未來四年間為此撥款3000億美元。此外，法案還將額外對美國半導體業投資約160億美元，協助美國在這一領域持續領先中國。法案還希望打破中國對全球供應鏈的控制，並會要求美國國防部從本國和“友國”採購特定物資，而非從中國採購。