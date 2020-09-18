美國眾議院過決議案 譴責"中國病毒"說 未提"美國病毒"說

美國聯邦眾議院通過決議案，譴責與新冠病毒有關的反亞裔言論，其中包括總統特朗普常用來指稱新型冠狀病毒的“中國病毒”（China virus）。但決議案沒有點名美國總統特朗普。決議案沒有涉及美國病毒說法。共和黨議員斥責此一討論浪費時間。並指議會應該專註在像如何與中國競爭這種更大的議題。

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據自由時報今天報道稱，美眾院通過決議案，譴責“中國病毒”等反亞裔言論。這項決議案由民主黨籍台裔議員孟昭文提出，以243票贊成、163票反對通過，票數比例大致與黨派立場相符，不過有14名共和黨議員“跑票”，加入民主黨陣營投下贊成票。此案要求所有公務員譴責、拒絕任何形式的反亞裔情緒，譴責表現、宣揚種族主義和仇外，並且呼籲執法部門調查所有形式的仇恨犯罪。

決議案未點名總統特朗普，但是指出美國衛生部門官員已經表明，以“中國病毒”指稱新型冠狀病毒“不合適且不精確”，決議案建議美國領導人對抗不實資訊和歧視。

據孟昭文在推特發文說，“通過眾議院908號決議案，傳遞出一致訊息：不容這類偏見、仇恨和仇外”。眾議院議長裴洛西批評特朗普妖魔化中國，以圖轉移外界對俄羅斯干預選舉的注意力。

據該報道，此案是表達民主黨主導的眾議院態度，因此不會送交共和黨居多數的參議院討論，或者送到白宮給總統簽署或否決。

共和黨的眾議院領袖麥克卡錫（Kevin McCarthy）說，討論這種不具約束力的決議案，“浪費議員時間”，議會應該專註在像如何與中國競爭這種更大的議題；同黨議員喬丹（Jim Jordan）說，“這只是另一個攻擊總統的機會”。