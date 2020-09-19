佩洛西：美國會下周審議兩部涉新疆強迫勞工法案

自華盛頓方面消息，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月18日表示，眾議院下周將審議兩部有關新疆地區強迫勞工問題的法案，其中一部將禁止進口強迫勞動產品，另外一部則要求上市的美國公司披露它們的供應鏈。

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佩洛西在她每周五的例行新聞會上表示，“如果我們因為商業利益而拒絕談論中國的人權問題，美國將失去道德權威去談論世界任何地方的人權問題。”她還提到，過去逾30年自己一直是中國貿易和人權問題的批評者。此前，美國國土安全部的海關與邊境保護局在14日宣布，針對中國產品發布了五項禁止進口的暫扣令。

據悉，佩洛西提到的兩部法案其中一部是由十多位跨黨派議員今年3月在兩院提出的《防止強迫維吾爾人勞動法案》。議員們還要審議的另一部法案是《強迫維吾爾人勞動披露法案》。此外，她並呼籲由共和黨控制的參議院審議眾議院今年1月通過的《西藏政策與支持法案》。

聯合國此前曾引述報告指，有一百萬維吾爾人等穆斯林少數民族被送入中方所謂的“再教育營”中，那裡很多人被強迫勞動。北京則否認來自國際社會的指控，並批評美國等國干預內政。值得一提的是，隨着美國總統大選和國會參眾兩院共470個議席的選舉將同時到來，特朗普總統和共和黨人也在近期不斷就對華政策問題向民主黨總統候選人拜登發難。

參議院的民主黨人則於17日推出了到目前為止最為全面的對華政策戰略性法案，既《美國領導法案》(The America LEADS Act )，以面對來自北京的威脅和挑戰和競爭。

其內容包括，要求總統、商務部長和財政部長提交報告，以鑒別在明知的情況下於中國從事或協助強迫勞動的個人並對他們實施制裁，以藉此打擊對新疆地區維吾爾人的迫害。法案還提出授予維吾爾和其他在新疆受到迫害的穆斯林少數民族，以及受到迫害威脅的香港居民美國難民身份等內容。