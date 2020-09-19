就中梵協議蓬佩奧進言教廷：“真理必叫你們得以自由”

北京與梵蒂岡就中梵主教任命協議續約問題尚未出現結果之際，美國國務卿蓬佩奧9月19日通過推特呼籲，希望羅馬教廷能與美方一道保護宗教自由並與中國的天主教徒和香港人民站在一起。他還在18日於網絡宗教媒體“首要事物”（First Things）撰文指，面對中國共產黨，梵蒂岡應堅守宗教自由。

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蓬佩奧通過推特寫道，“美國國務院一直以來為中國和全球的宗教自由高聲呼籲，也對那些侵犯教徒的人採取措施讓他們負責。我們將繼續這樣做，並與中國的天主教徒和宗教信徒站在一起。 我們呼籲梵蒂岡加入我們。”他續稱，“天主教徒們是香港為人權呼籲的最有力聲音之一，包括李柱銘和黎智英。北京因為促進自由的‘罪行’對他們進行逮捕、監視和騷擾。梵蒂岡應與天主教徒和香港人民站在一起。”

蓬佩奧在其題為“中國的天主教徒和教廷的道德見證”的文章中寫道，“在習近平的專制統治下，中國的人權狀況已嚴重惡化，特別是對於宗教信徒而言。可靠的報道揭露了中國共產黨對新疆穆斯林進行強迫絕育和墮胎，虐待天主教神父和居士以及對新教家庭教會的襲擊；這些都是‘中國化’運動的一部分，該運動旨在使上帝服從黨，並同時將習近平推銷成一個超凡的神靈。現在，中國人民比以往任何時候都需要梵蒂岡的道義見證和權威來支持中國的宗教信徒。”

蓬佩奧稱，“梵蒂岡的外交官本月將與中共的外交人員舉行會議，商討教廷與中國續簽兩年的臨時協議事宜。該協議的條款從未公開披露過；但教廷的希望是，通過與中國政權就任命主教（中國對當地社區信仰的傳統管家）達成協議，從而改善天主教徒在中國的狀況。”他提出，“兩年過去了，很明顯，中梵協定並未使天主教徒免受共產黨的掠奪，更不用說黨對基督徒、藏傳佛教徒、法輪功信徒和其他宗教信徒的殘酷對待。”

蓬佩奧在文中還指，“港府最近實施的由北京指定的國安法立法，提升了黨對香港的宗教信徒們使用同樣的恐嚇手段和全套國家鎮壓的幽靈。”他談到，香港一些最願為人的尊嚴和人權發聲的常是天主教徒，因此諸如李柱銘和黎智英等天主教信徒為了維護香港在1997年回歸時，北京曾作出對基本自由的承諾進行擁護而遭到了上述對待。

蓬佩奧認為，羅馬教廷有獨特的能力和責任將全球的注意力聚焦在侵犯人權的問題之上，其過去也在針對東歐的共產主義和拉美及東亞的專制和維權政府的問題上這樣做過。蓬佩奧稱，“今天，面對中國共產黨，（教廷）應該運用同樣的道德見證力量。”他並在文章最後寫道，“教宗方濟各曾於2013年說過：‘基督徒必須以善待惡，像耶穌那樣，將十字架背負在自己身上。’ 歷史告訴我們，極權主義政權只能在黑暗和寂靜中生存，當其罪行和殘酷行為沒有引起注意和重視。”

蓬佩奧續指，“如果中國共產黨設法讓天主教會和其他宗教團體屈服，那麼蔑視人權的政權都將會大膽起來，而對於那些選擇榮耀上帝高於時下獨裁者的勇敢的宗教信徒而言，抵制暴政的代價將會增加。”他稱，“我祈禱，在與中國共產黨打交道時，羅馬教廷和所有相信神聖火花正照亮每個人生命的人都將聽從約翰福音中耶穌的話：‘真理必叫你們得以自由’。”