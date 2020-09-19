《時代》讀者選年度百大風雲人物 羅冠聰第一

涉嫌觸犯國安法而被通緝的羅冠聰在網上向支持者報平安時，對未有機會好好跟父母道別而倍感痛苦。（羅冠聰面書網頁截圖）

美國《時代》雜誌（TIME）18日（美國時間）宣布2020年度風雲人物入圍“讀者票選”名單，今年各國政壇上重要人物皆入選，其中包含台灣總統蔡英文。相關投票結果也一起出爐，第一名由香港眾志前主席、香港史上最年輕立法會議員羅冠聰獲選。另外，“編輯評選”的結果將在本月22日公布。

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據聯合新聞網今天報道稱，美《時代》票選年度百大人物前香港眾志主席羅冠聰奪冠，台灣總統蔡英文入選美國《時代》雜誌2020票選百大人物名單內。

美國《時代》雜誌18日公布“2020年百大風雲人物”讀者票選結果，票選名單中多為各國政壇領袖，獲得提名的政治人物包含美國總統特朗普、德國總理默克爾、俄羅斯總統普京、英國首相約翰遜、北朝鮮領導人金正恩、中國領導人習近平、韓國總統文在寅、以及台灣總統蔡英文。

該報道說，據了解，該份調查第一名是前香港眾志主席、目前流亡英國的羅冠聰拿下，這次共有470萬讀者參與票選活動。繼去年“香港示威者後”，羅冠聰以3.8％票數獲選第一名，同時也是連續兩年由香港人奪得讀者票選第一名；第二、第三名分別由疫情流行下堅守崗位的醫護人員等。

除此之外，“編輯評選結果”也將在22日公布。