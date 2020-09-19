特朗普表示幾日內將提名最高法院大法官金斯伯格繼任人選

美國聯邦最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日去世，消息人士告訴ABC電視新聞網：特朗普總統表示幾天內就會提出繼任人選；參議院多數黨領袖麥康奈爾聲明：參議院將對特朗普的提名進行表決。

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麥康奈爾的聲明與他2016年時的立場形成鮮明對比，2016年他曾以大選年為由，拒絕對前總統奧巴馬提名加蘭德（Merrick Garland）法官繼任已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）舉行聽證會，但他卻在18日公開表示，無論特朗普提名誰，都會進行全院表決。儘管金斯伯格去世前曾表明“最熱切希望我在新總統上任前不會被換掉”。

民主黨總統候選人拜登指出：“選民應選出總統，新總統會選出大法官”；參院少數黨領袖舒默說：直到新總統就任前，不應補實空缺的大法官席位。媒體預計：大選前會出現一場足以列入史冊的新大法官提名大戰。

ABC的報導說：正在明尼蘇達州舉行造勢大會的特朗普是從記者團得知金斯伯格去世的消息，特朗普說“無論你同不同意，金斯伯格是一位了不起的女性，有着了不起的一生。”

消息人士透露：9月初，特朗普在最高法院的大法官候選名單中增加了20個新名字，其中包含一位女性、2017年就任聯邦第七巡迴上訴法院法官的巴瑞特（Amy Coney Barrett），她被認為是頭號候選人。

金斯伯格在大法官席上坐了27年，是美國的第二位女性大法官，她的去世離11月3日美國總統大選投票日只差不到7周。

金斯伯格去世前，最高法院大法官保守派與自由派比例為5比4，一旦特朗普的提名獲參議院通過，保守派將以6比3占絕對多數，這對未來美國的法律影響將會很大。