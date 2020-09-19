美國總統大選開跑 維吉尼亞先投票 特朗普與拜登均赴明尼蘇達搶票

美國總統大選加快竟跑速度。美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登今天雙雙在明尼蘇達州造勢拚人氣。儘管明尼蘇達州是民主黨傳統票倉，然而特朗普在2016年大選僅輸民主黨對手希拉里克林頓不到2個百分點。維吉尼亞州已經展開提前投票，第一天選民就大排長龍。

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據法新社報道，美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登今天雙雙在明尼蘇達州造勢拚人氣。特朗普赴明尼蘇達州前曾在推特上表示，「愛睏喬（喬是拜登的名字）根本不知道」如何處理疫情。

特朗普和拜登將於本月29日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）舉行第1場總統辯論。

美國總統大選選戰進入白熱化，維吉尼亞州周五展開提前投票第一天，選民大排長龍，有些人排了4小時才投到票。

在維吉尼亞州，約300位選民在費法克斯郡政府中心（Fairfax County Government Center）排隊等着投票，許多人對今年大選與特朗普關於郵寄投票的言論表達急迫感。

據維州麥連（McLean）居民米瑙（Nell Minow）告訴法新社：「關於抨擊郵局和不在籍投票有很多令人擔心的地方，還有人設法干擾投票，因此我們希望能愈快完成投票愈好。」米瑙的丈夫阿帕托夫（David Apatoff）說：「我們完全不想冒險。」當被問及得排隊好幾小時、有時還和其他選民非常近距離時，阿帕托夫態度仍相當堅定。他說：「我甘冒這個風險。」他指出每個人都戴口罩，「沒有什麼比這個更重要」。

有些選民表示，提前投票是為了避開大選當天的擁擠人潮；有些人則說，鑒於特朗普一再沒有根據地攻擊郵寄投票有時會出現舞弊，因此對選舉過程表示擔心。但阿靈頓郡（Arlington）選民勞利亞（Tom Laurya）說：「這比郵寄投票好，因為你根本不知道會寄到哪裡。本人親自投票能確保選票有投進去。」

維州在過去3屆總統大選都是投給民主黨，民主黨也在這裡大幅領先，但是特朗普仍在極力爭取。特朗普在推特（Twitter）對民主黨籍的維州州長展現敵意，同時希望獲得廣大的公務員族群認同，他推文說：「維吉尼亞州所有聯邦員工，請記得，是我助你們加薪的，不是愛睏拜登。」

因美國大選逼近，總統特朗普還為爭取農業州選民支持，宣布加碼140億美元補助金給受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響的農民和牧場業者。

美國將於11月3日舉行總統大選，距今僅約6周時間，特朗普昨晚在威斯康辛州的造勢活動中承諾給予補助金，但這筆錢會從一項既定計畫撥付，目前不清楚還有多少餘額可供支出。

美國國會今年3月底通過「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act），4月底同意依據這項法案撥付95億美元用於「冠狀病毒糧食援助計畫」（CFAP），再加上農業部的65億美元。國會7月再度批准挹注140億美元供這項計畫使用。由於農業部持續處理補助金申請案件，目前不知道計畫內還有多少餘額可發給新一輪的農民申請。

法新社說，美國農業部昨天說明新一輪補助金細節。國會批準的經費無論剩餘多少，都會發放給產品滯銷或生產成本提高的農人。農業部長帕度（Sonny Perdue）在聲明中表示：「美國農業社群很能抗壓，但仍因2019冠狀病毒疾病大流行面臨許多挑戰。」聲明提到，第2輪「冠狀病毒糧食援助計畫」補助的主要對象是因疫情而「持續面臨市場動蕩及相關成本問題的農業生產者」，將實施到年底。

據農業部發言人說：「我們並不知道，處理完所有申請後，到底會剩多少錢。在我們處理完所有申請之前，想仰賴這筆餘額供第2輪補助，是很不負責任的。」